'Nepo babies' da política tomam posse em Maceió, Palmas, Recife e Campos

Eduardo Siqueira Campos (Podemos), JHC (PL), João Campos (PSB) e Wladimir Garotinho (PP) tomam posse como prefeitos de Palmas (TO), Maceió (AL), Recife (PE) e Campos dos Goytacazes (RJ) nesta quarta (1º). Filhos de políticos, os 'nepo babies' mantêm a tradição política de suas famílias.

O que aconteceu

João é filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes. Ambos foram prefeitos do Recife e governadores de Pernambuco. Arraes se notabilizou como uma das principais lideranças na luta contra a ditadura no Brasil. Já Eduardo Campos morreu em um acidente aéreo quando era candidato à Presidência da República em 2014.

João Campos (PSB), candidato à reeleição no Recife Imagem: Yuri Murakami - 27.jul.2024/Estadão Conteúdo

Prefeito de Recife foi reeleito no primeiro turno. Com uma das maiores votações do país, João venceu a disputa pela prefeitura com 78,12% dos votos.

Em Maceió, prefeito é filho de ex-deputado federal. Representante de Alagoas na Câmara dos Deputados em diversos momentos desde 1998, João Caldas é pai de João Henrique Caldas, conhecido como JHC e que foi reeleito para o comando da capital do estado.

JHC (PL) foi candidato à Prefeitura de Maceió (AL) em 2024 Imagem: Cleia Viana/Câmara dos Deputados

JHC também venceu no primeiro turno. Com cerca de 380 mil votos, ele foi a escolha de 83,25% do eleitorado de Maceió.

Prefeito de Palmas é filho do primeiro governador do Tocantins. Herdeiro político de José Wilson Siqueira Campos, Eduardo Siqueira Campos comandou a prefeitura da capital do estado entre 1992 e 1996. Já seu pai esteve à frente do governo do estado entre 1989 e 1991, 1995 e 2003 e 2011 e 2014. O Tocantins foi criado em 1988.

Eduardo Siqueira Campos (Podemos) Imagem: Divulgação

Eduardo venceu Janad Valcari no segundo turno. Ele obteve 53,03%, contra 46,97% da candidata do PL. Além de prefeito de Palmas, Eduardo já foi deputado estadual, deputado federal e senador pelo Tocantins em diferentes momentos ao longo dos últimos 35 anos.

Filho de ex-governadores do Rio é o novo prefeito de Campos dos Goitacazes (RJ). Herdeiro político do clã, Wladimir Garotinho (PP) é filho de Anthony e Rosinha Garotinho. Seu pai esteve à frente do estado entre 1999 e 2002, enquanto a mãe foi governadora entre 2003 e 2006. Ambos foram prefeitos de Campos.

Wladimir Garotinho na Câmara dos Deputados Imagem: Reprodução/Câmara dos Deputados

Wladimir obteve cerca de 190 mil votos em outubro. Eleito em primeiro turno, ele obteve 69,11% dos votos válidos. Entre 2019 e 2021, ele atuou como deputado federal pelo Rio em Brasília.

O que é um nepo baby?

O termo é uma mistura das palavras: "nepotismo" e "baby" (bebê, em português), e significa algo como "filhos do nepotismo". A expressão, porém, serve para todas as idades: você não precisa ser um bebê para ser um "nepo baby".

Conexões poderosas. Os "nepo babies" são celebridades, subcelebridades e, por que não, políticos que são filhos, netos ou afilhados de pessoas famosas no seu ramo de atuação.

Contando com uma "ajudinha" no caminho para a "fama". Geralmente, os nomes famosos dos pais e conexões com o showbiz ajudam os filhos a tornarem-se celebridades, ou a terem muito sucesso em uma carreira relacionada. No caso da política, o capital político herdado da família ajuda na eleição para cargos importantes.