Trocas de tiros matam dois idosos no RJ

A celebração da chegada de 2025 foi marcada por casos de violência no Rio de Janeiro. Dois idosos morreram e uma adolescente de 14 anos ficou ferida, todas vítimas de troca de tiros.

O que aconteceu

Idosa de 61 anos foi atingida ao sair do mercado. Moradora do Sampaio, na zona norte do Rio, foi vítima de um tiro no peito. O RJ1 ouviu a filha de Josefa Gomes, que relatou a ocorrência por volta das 11h da véspera do Ano-Novo.

Não se sabe a origem do tiro que matou Josefa. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Souza Aguiar, mas chegou já sem vida na unidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Moradores citam troca de tiros no momento da ocorrência. Segundo o RJ1, policiais e criminosos entraram em confronto no Sampaio na manhã desta segunda-feira (31). A Polícia Militar, no entanto, nega a realização de operações.

Idoso de 65 anos morreu vítima de disparo em Belford Roxo. A morte foi relatada após operação militar na Comunidade do Corte 8. De acordo com o RJ1, o idoso foi baleado na cabeça e não resistiu.

Mais um caso. Adolescente de 14 anos foi baleada em Copacabana. Durante a queima de fogos, a menina foi vítima de um tiro. Ela também foi levada ao Hospital Souza Aguiar, que registrou ferimentos leves e liberou a adolescente nesta terça-feira (1º).