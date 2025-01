Líder da Coreia do Norte participa das comemorações de Ano Novo e recebe cartão de presidente chinês, diz KCNA

SEUL (Reuters) - O líder norte-coreano, Kim Jong Un, e sua filha Ju Ae participaram das comemorações de Ano Novo, incluindo fogos de artifício e uma apresentação de dança no gelo, informou a mídia estatal KCNA nesta quarta-feira.

Altos funcionários norte-coreanos se juntaram a eles para assistir aos eventos, segundo fotos da mídia estatal. Não houve menção de nenhum discurso de Kim.

A KCNA também informou que Kim recebeu cartões de Ano Novo de muitos chefes de Estado, incluindo o presidente chinês, embora não tenha mencionado o nome de Xi Jinping nem divulgado mais detalhes.

Também não mencionou se Kim enviou saudações a Xi.

A mensagem concisa da mídia estatal contrastou com a descrição da KCNA sobre o intercâmbio de Kim com o presidente russo, Vladimir Putin, no dia anterior, que disse que Kim havia se comprometido a solidificar a parceria estratégica abrangente do país com a Rússia em uma carta a Putin.

(Reportagem de Joyce Lee)