LaLiga exclui Dani Olmo da lista de jogadores inscritos do Barça

Dani Olmo deixou de constar nesta quarta-feira (1º) na lista de jogadores do Barcelona que podem disputar a espanhola LaLiga, e o futuro do meio-campista continua em aberto depois de a competição ter anunciado que a equipe catalã não reúne os requisitos financeiros para que ele continue competindo.

Enquanto isso, Olmo saudou a chegada de 2025 nas redes sociais com duas fotos com sua namorada e amigos, dois corações com as cores do Barça e a mensagem "It's 2025 time" ("É hora de 2025", em português).

Nas listas de jogadores relacionados que aparecem em seu site, a LaLiga excluiu o meia espanhol e também o atacante Pau Víctor, as duas contratações do Barça neste verão, depois de a entidade ter anunciado na noite de terça-feira que o clube "não apresentou uma alternativa" que "permita registrar qualquer jogador" de acordo com os "regulamentos de controle econômico da LALIGA".

Um jogador que reapareceu no elenco do Barça e esse sim está disponível para disputar o campeonato espanhol foi o zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, lesionado no primeiro turno da competição.

O clube 'blaugrana', sobrecarregado de dívidas, inscreveu Olmo até 31 de dezembro de 2024 com 80% do salário de Christensen, graças a uma exceção que permite aos clubes substituir os jogadores que ficam ausentes por longos períodos.

Devido aos limites de gastos estabelecidos pela Liga Espanhola de Futebol, Olmo jogou temporariamente até que o Barça resolvesse seus problemas financeiros.

Com a sua situação em aberto, Olmo pode agora assinar por qualquer clube, mas o Barça, que já esgotou todas as vias legais para prolongar a sua inscrição até 30 de junho de 2025, anunciou na terça-feira que solicitou à federação espanhola um novo licença para ele e Pau Víctor.

Segundo a imprensa espanhola, esta medida daria ao Barcelona um tempo adicional precioso para solucionar problemas.

A possível saída gratuita de Olmo seria um duro golpe tanto esportivo quanto econômico para o Barça, atual terceiro colocado no campeonato espanhol e segundo na Liga dos Campeões. O jogador de 26 anos tem 5 gols marcados no campeonato nacional e um na principal competição europeia de clubes.

Nascido em Terrassa, perto de Barcelona, Olmo foi revelado nas categorias de base do Barça e se transferiu para as ligas croata e alemã, antes de retornar ao clube de infância já como jogador consagrado, após sua grande atuação na Eurocopa que a seleção espanhola conquistou em julho de 2024.

