Futebol italiano abre ano na Arábia Saudita com sua 'Supercoppa'

Inter de Milão (atual campeã) e Atalanta (líder da Serie A) abrem a Supercopa da Itália nesta quinta-feira (2) com uma semifinal muito atrativa em Riad, na Arábia Saudita.

Na sexta-feira será a vez da segunda semifinal, entre o Milan, que acaba de mudar de treinador, e a Juventus, que ficou para trás no campeonato italiano. Na segunda-feira, dia 6, a final definirá o 'supercampeão' do futebol italiano.

Será a quinta edição desta 'Supercoppa' na Arábia Saudita e o cardápio é muito tentador para os 'tifosi'.

A primeira semifinal tem um ar de 'final antecipada' já que coloca frente a frente aquelas que parecem ser as duas melhores equipes italianas do momento: a Atalanta que lidera a Serie A com 41 pontos e a Inter que é terceira, com 40. Entre os dois times está o Napoli (2º, 41), que não está presente nesta Supercopa.

A Inter, atual campeã italiana, foi a vencedora das últimas três edições da Supercopa da Itália e tentará contar com sua experiência e tradição contra uma Atalanta que conquistou apenas dois troféus em toda sua história: uma Copa da Itália em 1963 e a Liga Europa vencida em 22 de maio de 2024.

"Enfrentamos a equipe mais forte do nosso campeonato. É um teste importante para ver se evoluímos", afirmou o treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, cuja equipe se classificou para esta Supercopa como finalista da última Copa da Itália, onde perdeu a final para a Juventus.

A Atalanta chegou a emendar recentemente onze vitórias consecutivas na Serie A, até que no último sábado essa sequência foi encerrada com um empate em 1 a 1 contra a Lazio.

- Estreia de Conceição -

Na segunda semifinal, na sexta-feira, se enfrentam duas equipes que decepcionaram no primeiro turno do campeonato nacional.

O Milan, vice-campeão italiano na temporada 2023-2024, está 14 pontos atrás da líder Atalanta, enquanto a Juventus de Thiago Motta perdeu apenas um jogo do campeonato nesta temporada, mas por outro lado acumula empates. Esse desempenho a relegaram ao sexto lugar.

O banco de reservas do Milan será um dos centros das atenções. Lá estará o novo treinador do time 'rossonero', o português Sérgio Conceição, que sucedeu na segunda-feira o compatriota Paulo Fonseca, demitido após apenas seis meses no cargo.

- Programação da Supercopa da Itália (horário de Brasília):

Quinta-feira, 2 de janeiro (16h00): 1ª semifinal, entre Inter de Milão e Atalanta

Sexta-feira, 3 de janeiro (16h00): 2ª semifinal, entre Milan e Juventus

Segunda-feira, 6 de janeiro (16h00): final

. Os cinco últimos campeões da Supercopa da Itália:

2023: Inter de Milão

2022: Inter de Milão

2021: Inter de Milão

2020: Juventus

2019: Lazio

