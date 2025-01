Feriados em Manaus (AM) 2024: veja data e dia da semana de todos

Após poucos feriados prolongados em 2024, o calendário das datas comemorativas no novo ano é um pouco mais animador. Alguns feriados em Manaus (AM), principalmente no primeiro semestre, cairão na quinta-feira, sexta-feira e até mesmo na segunda-feira. Já no segundo semestre, alguns feriados serão no final de semana.

Confira abaixo todos os feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos do próximo ano no município:

Feriados nacionais de 2025:

1º de janeiro (quarta-feira): Confraternização Universal

18 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo (Sexta-feira Santa)

21 de abril (segunda-feira): Tiradentes

1º de maio (quinta-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (domingo): Independência do Brasil

12 de outubro (domingo): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (domingo): Finados

15 de novembro (sexta-feira): Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

25 de dezembro (quinta-feira): Natal

Feriados estaduais em Manaus de 2025:

5 de setembro (sexta-feira): Elevação do Amazonas à categoria de província

20 de novembro (quinta-feira): Dia da Consciência Negra

8 de dezembro (segunda-feira): Dia de Nossa Senhora da Conceição

Feriados municipais em Manaus de 2025:

24 de outubro (sexta-feira): Aniversário de Manaus

Pontos facultativos nacionais de 2024:

3 de março (segunda-feira): Carnaval

4 de março (terça-feira): Carnaval

5 de março (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas

19 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (terça-feira): Dia do Servidor Público

24 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Natal

31 de dezembro (quarta-feira): Véspera de Ano Novo