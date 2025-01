FBI informa que autor de ataque em Nova Orleans carregava explosivos e bandeira do Estado Islâmico

As autoridades norte-americanas divulgaram as primeiras informações sobre o autor do ataque que deixou pelo menos dez mortos e dezenas de feridos na madrugada do Ano Novo em Nova Orleans. O motorista responsável pelos atropelamentos é um cidadão americano e estaria carregando explosivos, além de uma bandeira do grupo Estado Islâmico no carro. O FBI não descarta a participação de outras pessoas no episódio.

O homem que jogou uma caminhonete contra uma multidão de pessoas que comemoravam o Ano Novo em Nova Orleans nesta quarta-feira (1º) foi identificado como Shamsud-Din Jabbar, um cidadão dos Estados Unidos de 42 anos, informou o FBI.

"Uma bandeira do grupo Estado Islâmico foi encontrada no veículo, e o FBI está trabalhando para determinar as potenciais associações e afiliações do indivíduo com organizações terroristas", disse a agência em um comunicado.

Os investigadores informaram em seguida que encontraram duas bombas caseiras após o ataque, e que esses dispositivos haviam sido desativados. "Até o momento, dois artefatos explosivos improvisados (IEDs) foram encontrados e neutralizados", declarou a agente especial Alethea Duncan em uma coletiva de imprensa. O FBI informou ainda que suspeita que ataque "não tem um único responsável".

O suspeito matou pelo menos 10 pessoas e feriu dezenas antes de ser morto em uma troca de tiros com a polícia. De acordo com relatos à imprensa local, o veículo em alta velocidade atingiu a multidão pouco antes de seu motorista pular no chão e começar a disparar uma arma, enquanto a polícia respondia ao fogo.

Nova Orleans é um dos destinos mais visitados dos Estados Unidos. Nas primeiras horas do ano, a área do French Quarter, bairro famoso por seus bares, restaurantes e história do jazz, estava repleta.

O incidente ocorreu pouco antes de a cidade sediar um importante jogo de futebol americano, conhecido como Sugar Bowl, no qual participam equipes da Universidade da Geórgia e Notre Dame. Segundo as autoridades municipais, a vigilância havia sido reforçada. O departamento de polícia local anunciou ter mobilizado "100% de pessoal, com 300 policiais adicionais", inclusive a cavalo e agentes à paisana.

Trump associa ataque à imigração ilegal

O presidente Joe Biden reagiu advertindo que "não tolerará" ataques contra o povo americano. "Não há justificativa para a violência de nenhum tipo e não toleraremos nenhum ataque contra nenhuma das comunidades de nossa nação", afirmou em um comunicado o chefe de Estado em fim de mandato.

Seu sucessor na Casa Branca, o republicano Donald Trump, por sua vez, relacionou o incidente à imigração irregular, antes mesmo de a identidade do autor do ataque ser desconhecida. "Eu disse que os criminosos que estão chegando são muito piores do que os que temos no país", escreveu nas redes sociais.

Trump afirmou ainda que a taxa de criminalidade no país "está em um nível nunca visto", embora, de acordo com o FBI, os crimes violentos tenham diminuído drasticamente.

