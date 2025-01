Em discurso de posse, Mello Araújo agradece Bolsonaro pela vice de Nunes

Do UOL, em São Paulo

O vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), agradeceu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela indicação ao cargo, durante discurso de posse nesta quarta-feira (1º).

O que aconteceu

Mello Araújo fez agradecimento a Bolsonaro (PL) antes de citar o prefeito Ricardo Nunes (MDB). Em seu discurso, ele disse que o ex-presidente o convenceu a entrar na política. "Eu não queria [entrar para a política]. Ele me disse: 'Mello, não adianta ficar na zona de conforto se queremos um país melhor. Os bons têm que entrar'", disse durante evento de posse na Câmara Municipal de São Paulo.

O vice-prefeito só agradeceu Nunes após menção a Bolsonaro. Ele chamou o prefeito de "parceiro de muitas batalhas que virão" e disse que o emedebista deve ter a "certeza que terá ao seu lado uma pessoa íntegra e leal, com vontade de ajudar".

Mello Araújo foi indicação direta de Bolsonaro para vice de Nunes. A indicação foi condição imposta pelo ex-presidente para selar o apoio do PL à reeleição do prefeito.

Apoio tímido a Nunes. Apesar da aliança do PL com o prefeito, Bolsonaro fez uma campanha tímida de apoio pela reeleição de Nunes, com poucas aparições públicas ao lado dele e resistência a pedir voto para o emedebista.