Em batalha contra cassação, Sandro Mabel assume Prefeitura de Goiânia

Sandro Mabel (União) será empossado em Goiânia nesta quarta-feira, 1º, em evento às 14h, no Centro de Cultura e Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG). Mabel enfrenta um processo de cassação da sua chapa e, mesmo após o ato de posse, pode perder o cargo. O mesmo processo torna o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), inelegível por oito anos.

O que aconteceu

O evento terá participação restrita a autoridades, convidados dos empossados e imprensa credenciada. Ao lado de Mabel, a vice Coronel Cláudia Lira (Avante) e outros 37 vereadores também serão empossados para o mandato de 2025 a 2028.

Sem recesso na última semana do ano, Mabel manteve sua agenda cheia, anunciando novos nomes para o secretariado e preparando a transição para a prefeitura. Ele também formalizou sua renúncia ao cargo de presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) — que fica agora sob gestão de André Rocha.

Sobre a gestão em Goiânia, o novo prefeito destaca que o foco inicial será a limpeza da cidade. "Teremos mutirões em todas as regiões pra desencardir Goiânia. Além disso, vamos trabalhar ações para o trânsito, saúde e educação", declarou.

Possibilidade de cassação da chapa não freou a movimentação para viabilizar o mandato, segundo equipe. "Sandro é um cara muito acelerado, possui mais de 50 empresas em todo o País e precisa ser muito organizado e pontual para tudo funcionar", disse uma assessora de Mabel ao UOL.

Cassação

Nos bastidores do União Brasil em Goiás e do Palácio das Esmeraldas, a expectativa é de que o processo de cassação não vingue e Mabel mantenha seu cargo. Caido também deverá manter sua elegibilidade.

Até mesmo no próprio Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), a decisão da juíza Maria Umbelina Zorzetti chamou a atenção. Para um servidor de longa data, que preferiu não se identificar, o voto da juíza foi "radical". "Acredito que cassar um prefeito eleito, em uma eleição tão polêmica, é muito arriscado. Acho que não vai pra frente", disse ao UOL.

A Justiça Eleitoral de Goiás cassou a chapa de Sandro Mabel (UB) e tornou o governador Ronaldo Caiado inelegível por oito anos — a sentença não afeta seu atual mandato. A decisão foi proferida pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, que considerou que o governador cometeu abuso político por utilizar o Palácio das Esmeraldas, residência oficial do governador, para sediar dois jantares de apoio a Sandro Mabel, nos dias 7 e 9 de outubro, com lideranças políticas.

As condenações atendem a um pedido do Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral), após uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) protocolada pela chapa de Fred Rodrigues (PL). A denúncia foi feita a partir de vídeos da reunião divulgados e com base em notícias da imprensa local, que divulgou bastidores dos encontros. Para a juíza, além de utilizar indevidamente a estrutura do Palácio das Esmeraldas, o governador teria também proferido "palavras mágicas" para garantir apoio político a Sandro Mabel.

Ainda que nos discursos dos investigados Ronaldo e Sandro não tenham o pedido expresso de voto tem-se que a legislação eleitoral e a jurisprudência orientam no sentido de que o pedido não precisa ser explícito para caracterizar o ilícito, bastando o uso de 'palavras mágicas' que de forma dissimulada caracteriza o pedido de apoio à determinada candidatura

Juíza Maria Umbelina Zorzetti

A expectativa nos bastidores do União Brasil, contudo, é de que a sentença não passe da segunda instância. Para quem está mais próximo de Mabel, a análise é de que o processo não tem causado incômodo ao prefeito. Da mesma maneira, o governador Ronaldo Caiado disse receber "com tranquilidade" a sentença.

Além da cassação da chapa de Mabel e inelegibilidade de Caiado, a juíza aplicou as seguintes multas:

Ronaldo Ramos Caiado: R$ 60 mil;

Sandro da Mabel Antônio Scodro: R$ 40 mil;

Cláudia da Silva Lira: R$ 5,3 mil.

Cassação não possui efeito imediato. Com recurso no processo, a determinação fica suspensa até o final do julgamento. Caso Mabel seja condenado em todas as instâncias, ao final do processo pode ser impedido de continuar no cargo. Segundo o artigo 224 do Código Eleitoral, em tal cenário de cassação, deverá ser realizada uma nova eleição e, até o fim da nova votação, a gestão do município ficaria sob responsabilidade do presidente da Câmara Municipal de Goiânia.