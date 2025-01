Ricardo Teixeira é eleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo

O vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) foi eleito hoje (1º) presidente da Câmara Municipal de São Paulo.

O que aconteceu

Teixeira recebeu 49 votos dos 55 vereadores da Casa. Para se eleger, ele precisava obter 28 votos — ou seja, maioria simples da composição da Câmara. Celso Giannazi (PSOL), que concorria contra Teixeira, recebeu seis votos.

Teixeira substitui Milton Leite (União Brasil) no cargo. Considerado um dos nomes mais influentes da política paulistana, Leite foi o presidente mais longevo da Casa, tendo ocupado o posto por quatro vezes consecutivas.

Composição da Mesa Diretora foi definida. Além de Teixeira na presidência, João Jorge (MDB) ficou com a primeira vice-presidência, após receber 48 votos. Isac Felix (PL) foi eleito para segunda vice-presidência com apoio de 47 vereadores. Helio Rodrigues (PT) obteve 35 votos e ficou com a primeira-secretaria. Com apoio de 45 vereadores, Milton Ferreira (Podemos) se tornou segundo-secretário.

PT votou com base aliada de Nunes. Movimento em favor de Ricardo Teixeira, candidato do prefeito, era esperado em razão de acordo para assumir a 1ª secretaria da Casa — oferecida ao partido por ter a maior bancada da Câmara.

Teixeira é bem-visto pelo prefeito e tem experiência tida como necessária para a Presidência da Câmara. Eleito com cerca de 30 mil votos, ele está em seu sétimo mandato e foi indicado pelo União Brasil para vaga no último dia 26.

O novo presidente da Câmara tinha preferência de Ricardo Nunes, mas não de Milton Leite. Para ser eleito, Teixeira precisou driblar articulação de Milton Leite, que tentou emplacar o aliado Silvão (União Brasil) no cargo. Ele foi um dos eleitos com apoio de Leite em outubro, mas enfrentou resistência dos vereadores por estar em primeiro mandato, e também do prefeito, que articulou nos bastidores em favor de Teixeira.

Votação foi presidida por Eliseu Gabriel (PSB). Pelas regras da Câmara, cabe ao vereador mais velho comandar a primeira sessão de cada mandato. Gabriel tem 77 anos.

"Sair foi uma decisão pessoal", disse Milton Leite sobre a decisão de não concorrer à reeleição. O agora ex-vereador pelo União Brasil afirmou que pretende se dedicar a outros projetos. Segundo ele, a escolha de Teixeira foi uma decisão da bancada. "Eu participei, mas não opinei", afirmou.

A partir de agora, aqui na Câmara, vou observar como telespectador.

Milton Leite, ex-vereador pelo União Brasil

Eleição de presidente da Câmara aconteceu após posse de prefeito e vereadores. Ricardo Nunes (MDB) e os 55 membros da Câmara eleitos em outubro assumiram oficialmente seus cargos no começo da tarde.

Eleição encerra novela

União Brasil apoiou o prefeito em troca de manter o comando da Câmara Municipal. Pelo acordo, um vereador do partido presidiria a Casa em caso de reeleição de Nunes para o cargo.

Escolha do nome envolveu negociações delicadas. Dos seis vereadores eleitos pelo União, quatro são estreantes e eram vistos como nomes ruins para a presidência. Além deles, Rubinho Nunes apoiou Pablo Marçal (PRTB) durante a campanha e era rechaçado por Nunes para vaga.

Quem é Ricardo Teixeira

Teixeira tem 66 anos e está no sétimo mandato consecutivo como vereador. Ele é engenheiro e fez carreira trabalhando em órgãos estaduais ligados a infraestrutura de transporte como a Dersa (Desenvolvimento Rodoviária SA), o DER (Departamento de Estradas e Rodagem) e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano).

Secretário de Fernando Haddad. O vereador assumiu o comando da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e da coordenação das Subprefeituras em 2013, na gestão do petista como prefeito de São Paulo. No governo Nunes, Teixeira esteve à frente da pasta de Mobilidade e Trânsito entre agosto de 2021 e maio de 2023.

Teixeira se intitula "pai da faixa azul". Durante período como secretário de Nunes, o vereador implementou a Faixa Azul, exclusiva para motociclistas em avenidas movimentadas da cidade. A medida recebeu elogios de especialistas em segurança no trânsito e foi explorada na campanha municipal pelo prefeito como legado de sua gestão.