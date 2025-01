Economia da Venezuela cresceu mais de 9% em 2024, diz Maduro

CARACAS (Reuters) - A economia venezuelana cresceu mais de 9% em 2024, disse o presidente Nicolás Maduro, segundo a transcrição da entrevista publicada pelo veículo de imprensa mexicana La Jornada nesta quarta-feira.

“Em 2023, tivemos 5,5% (de crescimento). Em 2024, de acordo com todos os dados científicos, estatísticos e técnicos, superaremos 9% de crescimento no Produto Interno Bruto, com um nível muito alto de crescimento tanto na economia real quanto no setor de hidrocarbonetos", disse Maduro ao jornalista espanhol Ignacio Ramonet.

A economia da Venezuela tem, nos últimos anos, enfrentado uma crise prolongada, marcada por inflação de três dígitos e pela fuga de milhões de venezuelanos em busca de melhores oportunidades em outros lugares.

Em 2019, o governo afrouxou os controles sobre o setor privado, permitindo uma dolarização informal, o que ofereceu um alívio para setores-chave da economia.

No entanto, analistas acreditam que essa estratégia não tem sido suficiente para uma recuperação econômica completa.

A entrevista com Maduro será transmitida pela televisão estatal venezuelana na noite de quarta-feira.

