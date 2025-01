Atirador de Montenegro mata pelo menos 10 pessoas, incluindo duas crianças, diz polícia

Por Stevo e Vasiljevic

CETINJE, Montenegro (Reuters) - Um homem armado em Montenegro que ainda estava foragido matou pelo menos 10 pessoas nesta quarta-feira, incluindo duas crianças, informou a polícia.

O diretor da polícia, Lazar Scepanovic, disse em uma coletiva de imprensa que o suspeito matou quatro pessoas em um restaurante na cidade de Cetinje. Em seguida, o atirador foi para três outros locais, matando mais pessoas, inclusive duas crianças. O suspeito estava bebendo muito durante a maior parte do dia, disse ele.

“Essa pessoa está na área de Cetinje. O perímetro está reduzido... Faremos de tudo para colocar essa pessoa sob controle e prendê-la”, disse Scepanovic.

Em uma transmissão de TV ao vivo do lado de fora de um centro médico, o primeiro-ministro montenegrino, Milojko Spajic, chamou o incidente de "tragédia terrível" e declarou três dias de luto nacional.

Ele não mencionou o número de vítimas, mas disse que quatro pessoas haviam sido transferidas para um hospital em Podgorica, a capital, para cirurgia.

"Parece que, de acordo com as primeiras informações... o autor do crime não tinha o histórico de alguém que é membro de grupos do crime organizado", disse Spajic.

O presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, também reagiu ao ataque. "Estou atônito e horrorizado com a tragédia em Cetinje... Estamos rezando e torcendo pela recuperação dos feridos", disse Milatovic em um comunicado.

Cetinje estava assustadoramente silenciosa e as ruas cobertas de neve estavam literalmente vazias, exceto pelas forças policiais nesta quarta-feira. A polícia especial e as unidades antiterroristas em busca do suspeito se espalharam pelas colinas. Cetinje fica em um vale cercado por montanhas escarpadas.

A polícia de Montenegro enviou unidades especiais para a área e pediu às pessoas que permanecessem dentro de suas casas.

"Todas as unidades policiais disponíveis estão no local, realizando atividades dentro de sua jurisdição", disse a Direção de Polícia de Montenegro em um comunicado, referindo-se aos esforços para capturar o suspeito.

Tiroteios em massa são relativamente raros em Montenegro, que tem uma cultura de uso de armas profundamente enraizada.

Em 2022, 11 pessoas, incluindo duas crianças e o atirador, morreram em um ataque, e outras seis ficaram feridas.

(Reportagem de Aleksandar Vascovic)