Com gols brasileiros, Arsenal vence Brentford de virada e recupera 2º lugar no Inglês

O Arsenal começou perdendo, mas conseguiu virar com dois gols de brasileiros e venceu o Brentford por 3 a 1 nesta quarta-feira (1º), no primeiro jogo da Premier League em 2025 e último da 19ª rodada.

Graças a esse resultado como visitante, os 'Gunners' somam agora 39 pontos e voltam ao segundo lugar, que haviam perdido provisoriamente para o Nottingham Forest (3º, 37 pontos), que venceu por 2 a 0 na visita ao Everton (16º), no domingo.

Em relação ao líder Liverpool, que goleou o West Ham (13º) por 5 a 0 no domingo, o Arsenal conseguiu manter a distância de 6 pontos, embora os 'Reds' tenham disputado um jogo a menos podendo ampliar essa margem.

O início da partida não foi bom para o Arsenal no Gtech Community Stadium, já que o Brentford (12º) abriu o placar com um gol do atacante Bryan Mbeumo aos 13 minutos.

O brasileiro Gabriel Jesus foi fundamental na reação do Arsenal, empatando pouco antes da meia hora (29'). Foi seu sexto gol nos últimos quatro jogos, depois de ter marcado apenas um nas primeiras vinte partidas desta temporada.

O espanhol Mikel Merino (50') e outro brasileiro, Gabriel Martinelli (53'), marcaram no início do segundo tempo, o que acabou dando tranquilidade para os visitantes.

"O time foi muito bem hoje. Vir aqui e jogar como fizemos é ótimo, não só pelo resultado. Viemos pelos três pontos, mas a forma como reagimos nessa partida também importa muito", comemorou Gabriel Jesus em entrevista à TNT Sports.

O goleiro espanhol David Raya defendeu o gol do Arsenal e se mostrou sólido em sua primeira partida no estádio do Brentford, clube que deixou em 2023.

Tirando a goleada por 5 a 1 na visita ao Crystal Palace há dez dias, o Arsenal havia dado sinais de vulnerabilidade nos últimos jogos, com vitórias muito sofridas.

Os 'Gunners' conseguiram, no entanto, vencer quatro partidas consecutivas, considerando todas as competições, e permanecem invictos nos últimos doze duelos disputados.

Os dérbis londrinos continuam rendendo bem para o Arsenal neste início de 2025, depois de não ter perdido nenhum deles no recém-concluído 2024.

Ao contrário de outros campeonatos europeus, que fazem uma pausa durante as festas de fim de ano, a Premier League costuma acelerar seu ritmo nestas datas.

A 20ª rodada do campeonato acontecerá de sábado a segunda-feira.

Nesse período, o Arsenal vai visitar o Brighton, enquanto o Brentford tentará reagir no jogo fora de casa contra o lanterna Southampton.

--- Resultados da 19ª rodada da Premier League e classificação:

- Domingo:

Leicester - Manchester City 0-2

Crystal Palace - Southampton 2-1

Tottenham - Wolverhampton 2-2

Everton - Nottingham Forest 0-2

Fulham - AFC Bournemouth 2-2

West Ham - Liverpool 0-5

- Segunda-feira:

Aston Villa - Brighton 2-2

Ipswich Town - Chelsea 2-0

Manchester United - Newcastle 0-2

- Quarta-feira:

Brentford - Arsenal 1-3

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Liverpool 45 18 14 3 1 45 17 28

2. Arsenal 39 19 11 6 2 38 17 21

3. Nottingham 37 19 11 4 4 26 19 7

4. Chelsea 35 19 10 5 4 38 23 15

5. Newcastle 32 19 9 5 5 32 21 11

6. Manchester City 31 19 9 4 6 32 26 6

7. Bournemouth 30 19 8 6 5 29 23 6

8. Fulham 29 19 7 8 4 28 25 3

9. Aston Villa 29 19 8 5 6 28 31 -3

10. Brighton 27 19 6 9 4 29 28 1

11. Tottenham 24 19 7 3 9 41 28 13

12. Brentford 24 19 7 3 9 33 35 -2

13. West Ham 23 19 6 5 8 23 35 -12

14. Manchester United 22 19 6 4 9 21 26 -5

15. Crystal Palace 20 19 4 8 7 20 27 -7

16. Everton 17 18 3 8 7 15 24 -9

17. Wolverhampton 16 19 4 4 11 31 42 -11

18. Ipswich Town 15 19 3 6 10 18 33 -15

19. Leicester 14 19 3 5 11 22 42 -20

20. Southampton 6 19 1 3 15 12 39 -27

