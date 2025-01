Com etanol e gasolina em alta, veja qual opção é mais vantajosa por estado

Os preços médios da gasolina e do etanol fecharam dezembro de 2024 apresentando alta em relação a novembro.

O litro da gasolina é comercializado em média no território brasileiro a R$ 6,29, registrando aumento de 0,48%. Já o etanol fechou o ano com preço médio de R$ 4,27, 1,18% mais alto.

Os dados acima integram levantamento da empresa de logística e gestão de frotas Ticket Log, fornecido com exclusividade para o UOL Carros.

As recentes altas do dólar frente ao real têm contribuído para o aumento dos combustíveis, bem como a maior demanda característica do fim de ano" Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil

De acordo com a Ticket Log, o menor preço médio do etanol é encontrado no município de Meridiano (SP), onde o litro sai por R$ 3,51. Já o álcool mais caro do país está em oito municípios: Viçosa (AL), Serra (BA), Missão (CE), Mombaça (CE), Tucuruí (PA), Sirinhaém (PE), Bom Retiro do Sul (RS) e São Pedro da Serra (RS), nos quais vendido a R$ 5,49, em média.

Já a gasolina mais barata é localizada em Coronel (RS), com preço médio de R$ 5,52 - ante R$ 7,55 por litro em Confins (MG), a cidade com o maior preço médio do Brasil.

De acordo com Pina, apesar da alta em dezembro, o etanol segue economicamente mais vantajoso na maior parte do território brasileiro em comparação com a gasolina, especialmente nos estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Abastecer com o derivado da cana-de-açúcar está mais em conta em 18 estados e também no Distrito Federal, enquanto a gasolina vale mais a pena em oito unidades da federação (veja abaixo a lista completa com todos os preços médios).

+ Acre

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,26

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,62

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,64

+ Amazonas

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,99

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,02

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,61

+ Bahia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,55

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,40

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Distrito Federal

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,34

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,51

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,16

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Espírito Santo

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,66

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,41

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Goiás

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,23

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,24

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,54

+ Mato Grosso

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,13

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,45

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Mato Grosso do Sul

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,25

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,50

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Minas Gerais

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,42

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,30

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraíba

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,17

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,49

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,08

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,53

+ Pernambuco

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,59

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,36

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Piauí

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,70

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,55

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,38

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Paraná

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,40

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,52

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,30

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55

+ Rio Grande do Norte

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,76

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,56

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,47

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,56

+ Rondônia

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,04

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,59

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,08

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,62

+ Roraima

- Preço médio do litro do etanol: R$ 5,34

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,63

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 7,25

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,63

+ Santa Catarina

- Preço médio do litro do etanol: R$ 4,63

- Custo por km rodado com etanol: R$ 0,54

- Preço médio do litro da gasolina comum: R$ 6,32

- Custo por km rodado com gasolina comum: R$ 0,55