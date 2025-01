Cinco prefeitos assumem cargo hoje de olho em governos de estados em 2026

Do UOL, em São Paulo

Reeleitos no primeiro turno com votações expressivas, Eduardo Braide (PSD), Dr. Furlan (MDB), JHC (PL), João Campos (PSD) e Lorenzo Pazzolini (Republicanos) tomam posse como prefeitos em São Luís, Macapá, Maceió, Recife e Vitória nesta quarta (1) com chances reais de disputarem o cargo de governador de estado em 2026.

O que aconteceu

Prefeitos foram eleitos com mais de 55% dos votos em outubro. O grande número de votos aliado ao comando das principais cidades de cada estado os posiciona como candidatos naturais aos governos em 2026.

"É muito difícil ter uma previsão, lá na frente, do que vai acontecer", disse Campos após se reeleger. Filho e bisneto de governadores pernambucanos, o prefeito do Recife venceu a disputa pela prefeitura com 78,12% dos votos válidos.

Furlan teve a maior votação para entre todos os prefeitos de capitais do país. Reeleito, o emedebista obteve 85,08% dos votos válidos em Macapá, que concentra mais de 60% da população de todo o estado —o que aumenta suas chances numa eventual disputa pelo comando do Amapá no ano que vem.

Bolsonarista, JHC é aliado do grupo político de Renan Calheiros (MDB), que integra a base do governo Lula. Reeleito com 83,25% dos votos válidos, o prefeito de Maceió —cidade que abriga cerca de um terço dos 3 milhões de moradores de Alagoas— recebeu o apoio de cerca de 380 mil eleitores.

Após eleição, Braide afirmou que planeja se posicionar em relação à disputa pelo governo do estado em 2026. A declaração foi lida como uma sinalização de que o prefeito de São Luís pode vir a ser um candidato no ano que vem. Braide teve 70,12% dos votos válidos na capital maranhense em outubro o que culminou na sua reeleição.

Em Vitória (ES), Pazzolini é visto como potencial candidato ao comando do Espírito Santo em 2026. Reeleito com o apoio de pouco mais de 100 mil eleitores e 56,22% dos votos válidos, ele aparece como primeiro colocado em sondagens feitas para avaliar quem o capixaba quer ver como próximo governador do estado.

Paes e Nunes negam intenção de concorrer em 2026

Prefeitos das maiores cidades do país afirmam que cumprirão mandato até o fim. Em entrevista ao jornal O Globo, o prefeito do Rio Eduardo Paes (RJ) confirmou a intenção de ser governador em algum momento, mas disse que não será candidato em 2026 —embora pretenda apoiar um nome que seja competitivo.

Já Ricardo Nunes (MDB) afirmou que pretende ser ministro de Tarcísio de Freitas (Republicanos) entre 2029 e 2030. A declaração do prefeito de São Paulo durante entrevista ao UOL se refere ao atual governador do estado, que é visto como nome forte tanto para reeleição quanto para disputa da Presidência.

"Qual é a minha opção, qual é o meu caminho em 2026? É continuar em São Paulo", afirmou Tarcísio em entrevista. Em dezembro, o governador falou pela primeira vez de forma clara sobre a situação. Entretanto, lideranças como Nunes entendem que o papel de líder da direita pode levá-lo a mudar de ideia.

Apesar de falas, prefeitos fazem movimentos que chamam atenção. Em seu discurso de posse, Paes anunciou medidas relacionadas à segurança pública —área que é de responsabilidade do governo do estado. Já Nunes chamou prefeitos paulistas para o seu secretariado, numa possível aliança para voos maiores no futuro.