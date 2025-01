Câmara de SP tem renovação de 36%; 55 vereadores tomam posse, com 35 reeleitos

Os 55 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de São Paulo tomaram posse nesta quarta-feira, 1º, para um mandato que vai até 31 de dezembro de 2028. A cerimônia acontece na tarde de hoje no Palácio Anchieta, sede do Legislativo paulistano.

Nesta legislatura, a Câmara Municipal de São Paulo teve uma renovação de 36%. Entre os vereadores que tomam posse hoje, 35 foram reeleitos e 20 eleitos para novos mandatos. O índice, contudo, é menor do que o observado nas últimas duas eleições, que foi de 40%.

Para esta legislatura, o PT novamente é o partido com mais vereadores, com oito cadeiras no total, mesma quantidade obtida no pleito de 2020. Na sequência, com sete parlamentares cada, aparecem MDB, PL e União Brasil.

Veja abaixo a lista dos candidatos eleitos na Câmara de São Paulo que assumirão uma cadeira em 2025:

- Lucas Pavanato (PL) - 161.386 votos

- Ana Carolina Oliveira (PODE) - 129.563 votos

- Dr. Murillo Lima (PP) - 113.820 votos

- Sargento Nantes (PP) - 112.484 votos

- Amanda Paschoal (PSOL) - 108.654 votos

- Rubinho Nunes (UNIÃO) - 101.549 votos

- Luna Zarattini (PT) - 100.921 votos

- Luana Alves (PSOL) - 83.262 votos

- Dra Sandra Tadeu (PL) - 74.511 votos

- Pastora Sandra Alves (UNIÃO) - 74.192 votos

- Silvão Leite (UNIÃO) - 63.988 votos

- Isac Félix (PL) - 62.275 votos

- Zoe Martinez (PL) - 60.272 votos

- Gabriel Abreu (PODE) - 58.581 votos

- Rodrigo Goulart (PSD) - 58.715 votos

- Danilo do Posto De Saúde (PODE) - 58.676 votos

- Edir Sales (PSD) - 58.190 votos

- Alessandro Guedes (PT) - 58.183 votos

- Celso Giannazi (PSOL) - 57.789 votos

- Cris Monteiro (NOVO) - 56.904 votos

- Silvinho (UNIÃO)- 53.453 votos

- Thammy Miranda (PSD) - 50.234 votos

- Nabil Bonduki (PT) - 49.540 votos

- Janaina Paschoal (PP) - 48.893 votos

- Fabio Riva (MDB) - 44.627 votos

- Major Palumbo (PP) - 43.455 votos

- Rute Costa (PL) - 43.090 votos

- Sidney Cruz (MDB) - 42.988 votos

- George Hato (MDB) - 42.837 votos

- Sansão Pereira(REPUBLICANOS) - 42.229 votos

- André Santos (REPUBLICANOS) - 41.379 votos

- Hélio Rodrigues (PT) - 40.753 votos

- Amanda Vettorazzo (UNIÃO) - 40.144 votos

- Marcelo Messias (MDB) - 40.079 votos

- Marina Bragante (REDE) - 39.147 votos

- Tripoli (PV) - 39.039 votos

- Simone Ganem (PODE) - 38.540 votos

- Sandra Santana (MDB) - 38.326 votos

- João Jorge (MDB) - 36.296 votos

- Ely Teruel (MDB) - 35.622 votos

- Professor Toninho Vespoli (PSOL) - 34.735 votos

- Silvia da Bancada Feminista (PSOL) - 34.537 votos

- Sonaira Fernandes (PL) - 33.957 votos

- Dr. Milton Ferreira (PODE) - 33.493 votos

- João Ananias (PT) - 33.225 votos

- Kenji Palumbo (PODE) - 32.495 votos

- Ricardo Teixeira (UNIÃO)- 31.566 votos

- Jair Tatto (PT) - 30.905 votos

- Dheison (PT) - 30.575 votos

- Senival Moura (PT) - 30.480 votos

- Eliseu Gabriel (PSB) - 30.706 votos

- Renata Falzoni (PSB) - 30.206 votos

- Keit Lima (PSOL) - 27.769 votos

- Adrilles Jorge (UNIÃO) - 25.038 votos

- Gilberto Nascimento (PL) - 22.306 votos