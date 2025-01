Bebeu mais do que devia? Guia rápido para sobreviver à ressaca

Exagerou na bebedeira ao comemorar a chegada de 2025? Talvez o resultado hoje seja conhecido: a temida ressaca. Medidas para aliviar os efeitos são inúmeras, mas nem todas eficazes.

Antes de mais nada, saiba que o primeiro passo, de acordo com os especialistas, é não exagerar. "Uma quantidade exagerada é mais de 20 gramas de álcool para mulher e mais de 30 gramas para homem", indica Mônica Valverde Viana, diretora da SBH (Sociedade Brasileira de Hepatologia). Na prática, são duas taças de vinho ou duas latas de cerveja para o homem e a metade para a mulher, por dia.

O número de doses depende do teor alcóolico de cada tipo de bebida. O homem tem uma maior quantidade de enzimas que são utilizadas na metabolização do álcool, por isso a indicação para as mulheres é menor.

Se ultrapassamos essa quantidade, o organismo não consegue metabolizar tudo de uma só vez, gerando a desidratação e a hipoglicemia, segundo Viana. "A ressaca vai ser causada principalmente por isso", explica.

A hidratação, entre as doses, é o segundo passo para evitar os sintomas. Outra recomendação é jamais beber de estômago vazio.

Mas se você não fez nada disso e hoje o seu corpo está cobrando o excesso de álcool, fique atento às medidas que funcionam e fuja de truques milagrosos: eles não existem.

No dia seguinte, mais água

Se os cuidados durante a ingesta de álcool não foram colocados em prática, eles devem ser adotados no dia seguinte: hidratação com água, isotônico e suco de frutas.

Outra recomendação é para que favoreça refeições leves e, se possível, descanse, para que o corpo possa se recuperar.

Remédio para o fígado funciona?

Tomar remédio para o fígado antes ou depois de beber é inútil, segundo os especialistas. "Não existe nada provado em estudos científicos que valha a pena fazer isso. O ideal é se ater à quantidade de álcool de acordo com a bebida que está ingerindo", afirma Mônica.

Outro engano é achar que, quando se é jovem, a ressaca é mais leve. Mas a idade não tem tanta interferência nos efeitos do excesso. "Tem a ver com o sistema de metabolização do álcool pelo organismo. As enzimas digestivas, principalmente as que temos no estômago e no fígado, variam de pessoa para pessoa", explica a diretora da SBH.

Segundo Viana, pessoas mais velhas tendem a tomar mais medicamentos, como por exemplo para hipertensão ou diabetes. Isso leva a uma sobrecarga do fígado, responsável por metabolizar esses remédios. "Por isso, a gente tende a ver um pouco mais desses efeitos deletérios do álcool nos indivíduos mais idosos", completa.

Em resumo, essas são as medidas que ajudam a aliviar os sintomas da ressaca:

Procure repousar e até dormir.

Capriche na hidratação (você pode incluir bebidas isotônicas, sucos de frutas naturais) e retome a dieta normal. Essas medidas combatem a hipoglicemia (níveis baixos de açúcar no sangue) causada pelo excesso de álcool e ainda repõem os minerais perdidos.

Converse com seu farmacêutico de confiança para que ele possa indicar medicamentos isentos de prescrição que aliviam a dor de cabeça, dores musculares e enjoo (analgésicos, antiácidos e antieméticos, por exemplo).

Evite a automedicação, especialmente com o paracetamol, porque ele não combina com álcool e pode sobrecarregar ainda mais o seu fígado, prejudicando-o.

O que acontece no seu corpo quando você está de ressaca

Os efeitos de uma ressaca variam de pessoa a pessoa —de acordo com a sensibilidade individual ao álcool. E eles também não são exatamente iguais em todas as ocasiões em que se abusa da bebida.

Apesar disso, a intoxicação pelo álcool pode levar aos seguintes quadros:

Dor de cabeça

Desidratação e desequilíbrio eletrolítico

Problemas gastrointestinais

Hipoglicemia

Alteração do sono e do ritmo circadiano

Sintomas de abstinência

De modo geral, a ressaca começa quando a concentração de álcool no sangue alcança determinado volume (0,11% a 0,12%).

Os sintomas, porém, só aparecem quando essa quantidade começa a se reduzir —cerca de 6 a 8 horas depois da bebedeira. A duração do mal estar pode ser de aproximadamente 24 horas.

Para algumas pessoas, os ingredientes de alguns tipos de bebidas alcoólicas podem agravar a ressaca. Em teoria, escolher bebidas pobres neles reduziria o risco de ser derrubado no dia seguinte.

As bebidas que mais possuem congêneres [substâncias não-alcóolicas produzidas durante a fermentação, como acetona, acetaldeído e taninos] são bebidas escuras, como o bourbon (um tipo de uísque) e o conhaque, quando comparadas às mais claras, como o gim ou a vodca.

Confira o ranking das bebidas que mais causam ressaca, de acordo com o jornal The New York Times:

Conhaque

Vinho tinto

Rum

Uísque

Vinho branco

Gim

Vodca

Apesar de esses dados terem se baseado em um relatório da revista científica British Medical Journal, exagerar em qualquer tipo de bebida alcoólica facilita —e muito— a ressaca.

*Com informações de reportagens de 26/12/2021 e 02/01/2024.