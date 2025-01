Autoridade Palestina suspende emissora Al Jazeera em territórios palestinos

A Autoridade Palestina, que administra parcialmente a Cisjordânia ocupada, ordenou, nesta quarta-feira (1º), a suspensão das transmissões da emissora Al Jazeera, sediada no Catar, em territórios palestinos, acusando-a de veicular conteúdos que incentivam a "desinformação", informaram os meios de comunicação oficiais.

"O comitê ministerial especializado, formado pelos Ministérios da Cultura, do Interior e das Comunicações, decidiu suspender as transmissões e congelar todas as atividades do canal de satélite Al Jazeera e seu escritório na Palestina", indicou a agência oficial Wafa.

"A decisão também inclui a suspensão temporária do trabalho de todos os jornalistas, funcionários, equipes e canais afiliados até que a situação legal seja regularizada, devido às violações das leis e regulamentos vigentes na Palestina por parte da Al Jazeera", detalhou o relatório.

"Esta decisão responde à insistência da Al Jazeera em transmitir conteúdos e reportagens caracterizados pela desinformação, incitação, sedição e interferência nos assuntos internos palestinos", acrescentou.

Um funcionário da Al Jazeera, contactado pela AFP, confirmou que o escritório da emissora em Ramallah recebeu uma ordem de suspensão nesta quarta-feira.

As tensões entre a emissora e o movimento Fatah, do presidente palestino Mahmoud Abbas, aumentaram nas últimas semanas devido à cobertura dos confrontos entre as forças de segurança palestinas e combatentes da resistência em Jenin.

A decisão da Autoridade Palestina, com sede em Ramallah, ocorre mais de três meses após as forças israelenses invadirem o escritório da emissora nesta mesma cidade.

A Al Jazeera já está proibida de transmitir a partir de Israel devido a uma longa disputa com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disputa esta que se agravou ainda mais durante a atual guerra em Gaza.