Veículo atropela multidão, mata 10 e fere 30 pessoas nos EUA

Dez pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois que um veículo atropelou uma multidão na madrugada desta quarta-feira (1º) em uma avenida em Nova Orleans, cidade no estado de Luisiana, Estados Unidos.

O que aconteceu

Dez pessoas morreram e 30 foram socorridas com vida após o acidente às 3h15 de hoje (6h15 no horário de Brasília). "Há 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (Serviço Médico de Emergência de Nova Orleans, em tradução livre) e [houve] 10 fatalidades", informou a NOLA Ready, agência oficial de preparação para desastres da cidade, segundo a CNN Internacional.

Locais e turistas se reuniam na avenida para assistir a um concerto ao ar livre e à contagem regressiva para o Ano Novo. A região também estava lotada porque os restaurantes ofereciam promoções e apresentações especiais.

Os investigadores afirmam que o atropelamento foi "intencional". "[O atropelamento] Envolveu um homem dirigindo uma caminhonete pela Bourbon Street em um ritmo muito rápido, e foi um comportamento muito intencional", afrimou a superintendente de polícia Anne Kirkpatrick. "Este homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas possível."

A prefeita de Nova Orleans, LaToya Cantrell, classificou o atropelamento de terrorismo. "Sabemos que a cidade de Nova Orleans foi afetada por um ataque terrorista", disse Cantrell ao lembrar que o incidente está sob investigação.

Já o governador da Louisiana, Jeff Landry, chamou o incidente de um "horrível ato de violência". "Por favor, junte-se a mim em orações por todas as vítimas e socorristas no local", escreveu no X.

O FBI nega ato terrorista. A polícia federal norte-americana, que assumiu o caso, afirmou que "isso não é um evento terrorista".

O 8º Distrito está atualmente trabalhando em um incidente com muitas vítimas envolvendo um veículo que atingiu uma grande multidão na Canal e Bourbon Street

Nota oficial

Pânico

"Tudo o que vi foi um veículo atropelando todo mundo no lado esquerdo da calçada da Bourbon [Street]". A testemunha foi Kevin Garcia, 22, que afirmou à CNN também ter ouvido tiros.

Após o atropelamento, houve pânico. "Todo mundo começou a gritar, berrar e correr para os fundos, e então basicamente entramos em confinamento por um tempo e depois tudo se acalmou, mas eles não nos deixaram sair", afirmou Whit Davis, 22, que saia de uma casa noturna quando testemunhou o incidente.

Vi alguns corpos que eles nem conseguiram cobrir e toneladas de pessoas recebendo primeiros socorros.

Whit Davis, testemunha

A NOLA Ready pediu que ninguém se aproxime do local. "Houve um incidente com muitas vítimas na Canal e Bourbon Street. Afaste-se da área", disse a agência em um post no X.

O incidente no popular French Quarter ocorreu poucas horas antes da cidade sediar o The Sugar Bowl. O jogo anual de futebol americano disputado entre a Universidade da Geórgia e a de Notre Dame.