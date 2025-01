Argentino Pol Fernández é o novo reforço do Fortaleza

? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) January 1, 2025

"É uma contratação de muito impacto. Pol foi capitão do Boca Juniors por muitos anos, participando de muitas conquistas e toda a dificuldade, o aprendizado e a evolução que é em ser o capitão e líder de um time como o Boca. Ele optou por vir para o Fortaleza, aceitou o nosso projeto, que é ambicioso e que tem intenção de ganhar títulos. Um volante moderno que tem a capacidade de marcar, jogar e ter a intensidade como uma das suas virtudes", declarou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

"Olá torcida. Fico feliz em saudar vocês. Queria falar para vocês que estou muito emocionado de poder começar esta nova etapa juntos. Darei o meu máximo para atingir os objetivos. E que passemos lindos momentos. Nos vemos em breve. Por Fernández agora é do Leão", afirmou o jogador em postagem nas redes sociais.

Pol Fernández, que tem 33 anos de idade, chega ao Fortaleza sem custo algum. O meio-campista é cria do Boca Juniors, equipe pela qual disputou no último ano 44 partidas entre as principais competições da Argentina e a Copa Sul-Americana. No ano de 2023 disputou a final da Copa Libertadores contra o Fluminense.