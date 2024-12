'Tsunami branco': apreensão de cocaína da América Latina bate recorde em vários países da Europa

A grande quantidade de cocaína que chega ao continente é chamada pelas autoridades locais de "tsunami branco". As apreensões da droga vinda da América Latina explodiram neste ano na Europa e mostram que o mercado de entorpecentes está mais rentável do que nunca.

Diante da saturação do mercado americano, a cocaína agora invade a Europa, onde o tráfico busca se estabelecer e se fortalecer. Os métodos usados pelos traficantes estão cada vez mais diversificados, o que dificulta o combate ao entorpecente.

A substância chega por via aérea e em todos os tipos de embarcações, que vão de barcos a vela a graneleiros - dedicados ao transporte de carga a granel, como grãos e carvão, por exemplo. A droga é escondida em carregamentos de banana ou lançada no mar em sacos herméticos.

Nesta segunda-feira (30) na Espanha, a polícia anunciou que havia interceptado seu maior carregamento do ano: sete toneladas de cocaína, armazenadas em uma fazenda no sul de Sevilha, em contêineres enterrados no subsolo.

A carga foi transportada em "narcolanchas", barcos semirrígidos que podem alcançar uma alta velocidade. A operação ocorreu em 27 de dezembro, na entrada do rio Guadalquivir, após a polícia detectar dois barcos suspeitos de transportar narcóticos."

Durante a busca na propriedade, foram localizados dois contêineres subterrâneos, onde a organização criminosa armazenava diferentes cargas, incluindo armas de guerra e cocaína.

Cerca de 3,5 toneladas apreendidas em Portugal

Nesta segunda-feira (30) em Portugal, a polícia apreendeu três toneladas e meia de cocaína nos porões de um navio cargueiro que transporta regularmente caixas frutas entre a América Latina e o continente europeu.

Dada a quantidade de caixas transportadas pelo navio, as drogas nunca teriam sido detectadas sem "um exame longo e cuidadoso", segundo os policiais.

De acordo eles, a substância era destinada a vários países europeus. A operação foi realizada em cooperação com a National Crime Agency (NCA), agência nacional de crime do Reino Unido.

Na França, quantidade apreendida dobrou

Na França, 50 toneladas de cocaína foram apreendidas neste ano, o que equivale a mais do que o dobro em relação ao ano passado. Dois terços das operações de apreensão aconteceram em alto mar, nas Antilhas e na Guiana Francesa. Essa ações visam impedir a chegada da droga à Europa, interceptando o fluxo da mercadoria no ponto mais próximo possível dos países produtores.

Essa estratégia, entretanto, pode ser insuficiente diante de uma tendência recente, que preocupa as autoridades. Vários laboratórios de processamento foram desmantelados nos países do Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) e na Espanha. Isso sugere que a pasta de coca esteja sendo enviada em seu estado bruto. O objetivo é em seguida tratá-la quimicamente nos países europeus, onde a cocaína será consumida.