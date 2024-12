São Martinho tem safra com moagem abaixo do guidance, mas melhora mix de produção

São Paulo, 31 - A São Martinho comunicou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o encerramento da moagem de cana-de-açúcar da safra 2024/25. A companhia informou que processou 21,79 milhões de toneladas de cana, volume 1,7% inferior ao guidance divulgado em novembro, mas destacou avanços no mix de produção voltado para o açúcar, aproveitando condições de mercado mais favoráveis."O volume de cana processada totalizou cerca de 21,79 milhões de toneladas, quantidade 1,7% inferior ao guidance, com nível de ATR médio de 142,6 kg/t (em linha com o guidance)", afirmou a empresa no comunicado. O ATR total produzido registrou queda de 1,8% frente ao guidance, mas a produção de açúcar atingiu 1,329 milhão de toneladas, superando a projeção inicial em 0,7%. Já a produção de etanol somou 1,009 bilhão de metros cúbicos, ficando 3,9% abaixo do estimado.A menor moagem foi atribuída a fatores climáticos e operacionais. "A menor moagem no período é reflexo de chuvas entre outubro e dezembro de 2024, ocasionando uma redução de dias de moagem, e do contingente de cana-de-açúcar para safra 25/26", destacou o documento, assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Felipe Vicchiato.Segundo o documento, 45% da cana foi destinada para açúcar e 55% para etanol, uma melhora em relação à estimativa inicial de 44% e 56%, respectivamente. A empresa também ressaltou que o anúncio se refere exclusivamente à operação agrícola de cana-de-açúcar, enquanto as unidades de etanol de milho e de cogeração de energia elétrica permanecem em operação, "em linha com o guidance divulgado via Fato Relevante em 11 de novembro de 2024".