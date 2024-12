Safra de arroz de SC pode resultar em 1,2 milhão de t, diz SindArroz

São Paulo, 31 - O Sindicato das Indústrias de Arroz de Santa Catarina (SindArroz-SC) está otimista com a safra deste ano. Segundo boletim da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), 100% do arroz já foi plantado em Santa Catarina e a colheita, prevista para começar no fim de janeiro, pode atingir 1,2 milhão de toneladas. "Nas indústrias, as estimativas para a safra 24/25 são de sucesso e bons resultados. O arroz começou a cair de preço só em função da expectativa de uma supersafra. Dessa maneira, esperamos um produto de muita qualidade, devido ao clima favorável com luminosidade e sem falta dágua", disse em nota o presidente do SindArroz-SC, Walmir Rampinelli.