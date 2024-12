Resultado da Mega da Virada 2024: Que horas começa o sorteio este ano?

A Mega da Virada chega a sua 16ª edição com a estimativa de sortear R$ 600 milhões, o maior prêmio da história do concurso especial. O sorteio está previsto para começar às 20h (de Brasília), em São Paulo.

Mega-Sena da Virada 2024

Onde assistir? O resultado do sorteio poderá ser acompanhado ao vivo por meio do Canal do YouTube da Caixa ou pelo perfil da Caixa no Facebook.

Como apostar? Quem quiser concorrer ao prêmio pode fazer sua aposta até às 18h (de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal - quem tiver conta no banco também pode apostar por meio do app.

Há três formas de apostas na Mega da Virada: aposta simples, surpresinha ou bolão.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.

Qual o número mais sorteado? Se você é supersticioso e, ao mesmo tempo, quer seguir as estatísticas, saiba que o número 10 é o que mais vezes apareceu no sorteio da Mega da Virada. Nas 15 primeiras edições, ele foi sorteado em dez oportunidades. Os números 5 e 33 estão em segundo lugar, sendo sorteados em quatro oportunidades.

Resultados da Mega da Virada

2023 - 21, 24, 33, 41, 48 e 56

2022 - 04, 05, 10, 34, 58 e 59

2021 - 12, 15 , 23, 32, 33 e 46

2020 - 17, 20, 22, 35, 41 e 42

2019 - 03, 35, 38, 40, 57 e 58

2018 - 05, 10, 12, 18, 25 e 33

2017 - 03, 06, 10, 17, 34 e 37

2016 - 05, 11, 22, 24, 51 e 53

2015 - 02, 18, 31, 42, 51 e 56

2014 - 01, 05, 11, 16, 20 e 56

2013 - 20, 30, 36, 38, 47 e 53

2012 - 14, 32, 33, 36 , 41 e 52

2011 - 03, 04, 29, 36, 45 e 55

2010 - 02, 10, 34, 37, 43 e 50

2009 - 10, 27, 40, 46, 49 e 58