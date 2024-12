Quenianos mantêm sua hegemonia na Corrida de São Silvestre

A queniana Agnes Keino e seu compatriota Wilson Too venceram nesta terça-feira a 99ª edição da Corrida de São Silvestre, em São Paulo, mantendo o domínio do país africano na maior prova urbana da América Latina.

Depois de passarem em branco no ano passado, os brasileiros conseguiram voltar ao 'top 5' com Johnatas de Oliveira Cruz no masculino, e as atletas Núbia de Oliveira e Tatiane Raquel da Silva no feminino.

Os corredores africanos acumularam nesta terça-feira 17 vitórias consecutivas na prova feminina e 13 na masculina da competição quase centenária, que percorre os principais pontos turísticos da capital paulista ao longo de 15 quilômetros.

Depois de dominar quase toda a prova, o queniano Wilson Too cruzou a linha de chegada em primeiro com o tempo de 44 minutos e 21 segundos.

Depois vieram o tanzaniano Joseph Panga (44:51) e o queniano Reuben Poghisno (45:26). O mineiro Johnatas Cruz ficou em quarto lugar com o tempo de 45 minutos e 32 segundos.

Agnes Keino cruzou a linha de chegada na primeira posição com os braços levantados e com o tempo de 51 minutos e 25 segundos.

Ela foi seguida pela também queniana Cynthia Chemweno (52:11). A brasileira Núbia de Oliveira ficou em terceiro lugar (53:24), e sua compatriota Tatiane Raquel da Silva, em quinto.

Cerca de 37.500 corredores - um recorde - foram inscritos neste São Silvestre, que acabou sendo realizada com bom tempo, apesar da previsão de chuva.

A primeira edição foi disputada na noite de 31 de dezembro de 1925, após o jornalista Cásper Líbero, fundador do jornal Gazeta Esportiva, participar de uma corrida noturna em Paris.

A prova recebeu o nome do santo falecido no dia 31 de dezembro e foi realizada anualmente sem interrupções, exceto em 2020, devido à pandemia de covid.

A competição foi abandonando ao longo dos anos o horário noturno: em 1989 foi realizada no período da tarde por questões de segurança, e desde 2012 é disputada pela manhã para evitar fortes desgastes devido às altas temperaturas do verão.

