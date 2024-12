Que horas é o sorteio da Mega da Virada 2024? Veja horário e onde assistir

A Caixa Econômica Federal realiza sorteio da Mega da Virada na terça-feira (31), com previsão de início às 20h (de Brasília), em São Paulo. Está é a 16ª edição do concurso e a estimativa da premiação, segundo a Caixa Econômica Federal, é de R$ 600 milhões, o que seria o maior da história do concurso especial.

Mega da Virada 2024

Onde vai passar? O sorteio será transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal em seus canais oficiais no Youtube e no Facebook.

Como apostar? Quem quiser concorrer ao prêmio milionário deve fazer sua aposta em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa Econômica Federal até 19h (de Brasília). Correntistas da Caixa também podem fazer sua aposta por meio do aplicativo do banco. Os apostadores podem realizar uma aposta simples, bolão e a surpresinha.

Para apostar, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60. As apostas podem ser feitas em um volante específico da Mega da Virada. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 5. A aposta com 20 números sai por R$ 193,8 mil.

Qual o número mais sorteado? O número 10 é o que mais vezes apareceu no sorteio da Mega da Virada. Nas 15 primeiras edições, ele foi sorteado em dez oportunidades. Os números 5 e 33 estão em segundo lugar, sendo sorteados em quatro oportunidades.

Resultados da Mega da Virada

2023 - 21, 24, 33, 41, 48 e 56

2022 - 04, 05, 10, 34, 58 e 59

2021 - 12, 15 , 23, 32, 33 e 46

2020 - 17, 20, 22, 35, 41 e 42

2019 - 03, 35, 38, 40, 57 e 58

2018 - 05, 10, 12, 18, 25 e 33

2017 - 03, 06, 10, 17, 34 e 37

2016 - 05, 11, 22, 24, 51 e 53

2015 - 02, 18, 31, 42, 51 e 56

2014 - 01, 05, 11, 16, 20 e 56

2013 - 20, 30, 36, 38, 47 e 53

2012 - 14, 32, 33, 36 , 41 e 52

2011 - 03, 04, 29, 36, 45 e 55

2010 - 02, 10, 34, 37, 43 e 50

2009 - 10, 27, 40, 46, 49 e 58