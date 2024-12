Base, blush, corretivo: 10 itens por até R$ 48 para renovar seu nécessaire

Que tal entrar em 2025 com um estoque renovado de maquiagem? Com as dicas a seguir é possível ter um nécessaire de make bem completinho e sem gastar muito.

O Guia de Compras UOL fez uma seleção de dez produtos básicos como base, corretivo, blush, iluminador, sombra e mais por até R$ 48 — tudo isso para você compor seu estoque sem detonar o orçamento logo no começo do ano. Confira:

A Base Real Filter oferece acabamento matte, e promete longa duração, boa cobertura e resistência à água. Com ácido hialurônico e Vitamina E na fórmula, atua no disfarce dos poros e na hidratação. (Importante: o preço da base pode variar de acordo com a cor escolhida.)

Possui alta cobertura para amenizar olheiras e marcas, sem deixar aparência melecada na pele oleosa. Além disso, promete não ficar marcado, não derreter no calor e ainda ficar firme até o fim do dia. Bônus: o tubinho dura bastante, já que pela alta cobertura, o produto rende bem. (Importante: o preço pode variar de acordo com a cor escolhida.)

Descomplicado: funciona como blush, batom e sombra para os olhos. Enquanto o blush deixa o rosto corado e com ar saudável, a textura cremosa ainda dá uma corzinha nos lábios e nos olhos, compondo uma make moderna e minimalista —e perfeita para os dias quentes do verão. A fórmula tem vitamina E e é leve, ideal para ser aplicada em camadas (quanto mais aplicar, mais marcado vai ficar). Além disso, ela promete não manchar a base durante a aplicação.

Esse iluminador cremoso com efeito molhado é ideal para conquistar aquele look de férias de verão com um glow saudável. É só aplicar nas partes altas do rosto (como maçãs e ponte do nariz) e sair pronto.

A esponja da Océane é indicada para aplicar base, corretivo e pó —e, na minha opinião, é o segredo para um acabamento natural e uniforme na make. O melhor de tudo é o seu tamanho e formato, que permite alcançar até as áreas menores do rosto.

Gosta de volume e alongamento nos cílios? Aposte nessa máscara. Seu aplicador em hélice promete alcançar todos os fios, enquanto a cor preta intensa dá o volume extra.

Esse é mais um produto relativamente simples e barato, mas que eu não vivo sem. Ele é ótimo para manter as sobrancelhas alinhadas e permite que você monte um look mais despojado, modelando-as para o alto.

Seja para destacar os olhos com um delineado mais marcado ou um esfumado discreto, o lápis preto é um item básico e essencial de qualquer nécessaire. Bônus: além de macio, esta versão tem um ótimo custo benefício.

Para muitas pessoas, um bom batom vermelho é considerado indispensável no nécessaire. Este, da Natura, traz uma nova fórmula vegana, que deixa uma sensação cremosa e não resseca os lábios. E também dá para usar como blush, basta aplicar o produto com leves batidinhas no rosto.

Indicado para aplicar nos lábios e dar aquele brilho, além de hidratar. Com fórmula confortável, não deixa grudento, nem melecado e ainda tem efeito espelhado.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.