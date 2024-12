Plantio de soja do RS atinge 96% da área e o de milho, 95%, diz Emater

São Paulo, 31 - O plantio de soja 2024/25 no Rio Grande do Sul alcançava na semana passada 96% da área de cultivo projetada pela Emater/RS, que é de 6.811.344 hectares. A produtividade média estimada é de 3.179 quilos por hectare. "O término do plantio da soja ocorre de forma mais lenta devido à sequência de semeadura em áreas previamente ocupadas por outras culturas, como milho e tabaco, ou em regiões de integração lavoura-pecuária (ILP), onde a retirada dos bovinos ou a colheita de sementes forrageiras acontecem de forma tardia", disse a Emater em nota. "A implantação da soja deverá ser concluída até a primeira quinzena de janeiro, à medida que as áreas forem sendo liberadas."Ainda conforme a Emater, a semeadura avançou de forma moderada, atingindo 95% da área projetada para 2024/2025, de 748.511 hectares. A colheita do cereal foi iniciada no noroeste do Estado, chegando a 1%. "A semeadura deverá ser concluída ao longo do mês de janeiro, à medida que as áreas ocupadas por essas culturas sejam liberadas para nova implantação", explicou. "Embora as chuvas das últimas semanas não tenham sido uniformes e significativas em todo o Estado, as condições para o enchimento dos grãos estão adequadas, principalmente devido ao predomínio de temperaturas amenas, que favorecem tanto a preservação da umidade no solo quanto a otimização do processo fotossintético das plantas." De acordo com a Emater, a produtividade obtida está pouco abaixo da projeção inicial, de 7.116 kg/ha, mas supera à da safra anterior. Quanto à safra de arroz, a Emater conta que o plantio está praticamente concluído. "Produtores realizam os tratos culturais necessários, como a irrigação adequada para a manutenção da lâmina de inundação, a aplicação de adubação de cobertura para suprir a demanda nutricional, especialmente em relação ao nitrogênio, e a aplicação de herbicidas seletivos para controle de plantas daninhas, preparando as lavouras para o início do período reprodutivo." O Instituto Rio Grandense de Arroz (Irga) projeta em 948.356 hectares a área cultivada com arroz nesta safra.