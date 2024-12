Nunes fortalece MDB em novas secretarias de SP; PL de Bolsonaro fica em 2º

O prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fortaleceu seu partido no secretariado para o segundo mandato a partir de 2025. O PL de Jair Bolsonaro e do vice-prefeito eleito Ricardo Mello Araújo ficou em segundo lugar, mas sem as pastas mais cobiçadas.

O que aconteceu

Ao menos seis pastas vão ficar nas mãos do MDB. O presidente do diretório municipal do partido em São Paulo, Enrico Misasi, foi anunciado como novo secretário da Casa Civil. Hoje ele é secretário-executivo de Relações Institucionais. Edson Aparecido, também filiado a legenda, está mantido à frente da secretaria de Governo.

As pastas são estratégicas para a administração municipal e com interlocução na Câmara. Nunes terá o desafio de aproximar vereadores da base sem a presença de Milton Leite (União), que deixa a Casa após quatro mandatos na presidência da Câmara.

O MDB também está confirmado na Cultura, Direitos Humanos, Gestão e Habitação. Na segunda pasta, Nunes tirou Soninha Francine (Cidadania) e anunciou Regina Santana, que estava à frente da secretaria da Cultura —a partir de 2025 quem ficará responsável é Totó Parente.

O PL, até o momento, terá três secretarias. Uma delas é a de Relações Internacionais que será ocupada por Angela Gandra, que não é filiada ao partido, mas foi indicada pela vereadora eleita Zoe Martinez. A jurista foi secretária da ex-ministra Damares Alves (Republicanos) no governo Bolsonaro.

Há a expectativa do partido conseguir uma quarta secretaria. Seria a pasta de Desestatização e Parcerias, que pode ser ocupada por Luiz Fernando Machado (PL), que encerra seu mandato como prefeito de Jundiaí nesta terça (31).

Trocas estratégicas para acomodar aliados

Milton Vieira (Republicanos) deixou a pasta da Habitação para dar espaço a Sidney Cruz, do MDB. No entanto, o deputado ficou com a secretaria de Inovação e Tecnologia. O mesmo ocorreu com Eunice Prudente que saiu da secretaria de Desenvolvimento e Trabalho para a pasta da Justiça. Rodrigo Goulart (PSD) assumiu a secretaria —o vereador se destacou nas eleições como aliado do prefeito, além da atuação na Câmara.

O União perdeu a secretaria de Esportes e Lazer para o Podemos. A pasta era liderada por Felipe Becari, mas o ex-prefeito de Osasco Rogério Lins foi anunciado como novo chefe da secretaria.

Oficialmente, o partido de Milton Leite não lidera nenhuma pasta até o momento. O acordo do prefeito com a legenda envolvia a indicação para a presidência da Câmara, que foi fechada na semana passada com Ricardo Teixeira.

Insatisfações

Com uma coligação de 11 partidos, as escolhas de Nunes não tem agradado as legendas aliadas. Nos bastidores, integrantes do PL municipal dizem que esperavam secretarias de maior destaques ou mais pastas para o partido. Havia a expectativa de a legenda conseguir a pasta da Educação —mesmo com as críticas, Nunes manteve o atual secretário Fernando Padula. As secretarias obtidas pelo partido, dizem os políticos, têm pouca visibilidade ou baixo orçamento.

O UOL apurou que o PL marcou uma reunião para a próxima segunda. Entre os assuntos, os políticos querem discutir o novo secretariado de Nunes —diferente do PL municipal, as lideranças da legenda, como o presidente nacional Valdemar Costa Neto (PL), estão satisfeitas com as decisões do prefeito reeleito.

Integrantes do Podemos também afirmam que esperavam mais espaço no secretariado. Até o momento, a secretaria de Esportes está sob a liderança do partido. A justificativa dos insatisfeitos é de que um dos vereadores mais votados é da legenda —Ana Carolina Oliveira (PP).

A reportagem entrou em contato com o prefeito reeleito, mas não teve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja os novos secretários anunciados