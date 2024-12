Nova York: Mais de 1 milhão de pessoas são esperadas na Times Square para a virada do ano

Nova York se prepara para receber mais de 1 milhão de pessoas na Times Square durante a celebração do Ano Novo, além de bilhões de espectadores ao redor do mundo acompanhando o tradicional evento pela televisão ou pela internet. A previsão foi feita pela comissária de polícia Jessica Tisch, que também destacou o esquema de segurança preparado para a ocasião.

Luciana Rosa, correspondente da RFI em Nova York,

O prefeito Eric Adams celebrou o recorde de turismo alcançado pela cidade em 2024, com 65 milhões de visitantes - o segundo maior número da história de Nova York. "Encerramos o ano com números recordes, e, durante os festejos de amanhã, garantiremos que todos os que vierem visitar e desfrutar da queda da bola estejam seguros", afirmou Adams.

Segundo o prefeito, o esquema de segurança contará com agentes fardados e à paisana, reforçando a presença policial em diversos pontos da cidade. "Teremos a onipresença dos policiais com uniforme azul, que sempre transmite segurança, mas também haverá muitos agentes em trajes civis. Isso inclui equipes do Departamento de Patrulha, do Departamento de Trânsito, dos Escritórios de Inteligência e Contrainteligência e da Divisão de Operações Especiais", detalhou.

A prefeitura divulgou um comunicado oficial nesta segunda-feira (30) destacando a relevância global da celebração de Ano Novo em Nova York. "Costuma-se dizer que os olhos do mundo estão voltados para Nova York, e não há momento em que isso seja mais verdadeiro do que na véspera de Ano Novo na Times Square", declarou Chauncey Parker, vice-prefeito de Segurança Pública.

Além do planejamento robusto, as autoridades também ressaltaram a importância da cooperação entre os visitantes e a polícia para manter a segurança e o espírito festivo do evento.

Os espectadores poderão acessar as áreas designadas a partir das 15 horas, pelo horário local. Todos passarão por uma triagem realizada por equipes de contraterrorismo, reforçando a segurança do evento. Uma vez dentro da área da celebração, não será permitido sair e retornar.

A noite de Ano Novo em Nova York promete ser fria e úmida. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, as temperaturas devem variar entre 2 e 10 graus Celsius, e há 100% de chance de chuva até a 1h da manhã, com possibilidade de precipitação intensa em alguns momentos.

Além de molhada, a celebração será sóbria, já que bebidas alcoólicas estão entre os itens proibidos. Mochilas, cadeiras, coolers, bolsas grandes, e até guarda-chuvas também estão na lista de restrições.

Para aqueles que preferem evitar as multidões e as condições climáticas desafiadoras, alguns restaurantes próximos oferecem pacotes especiais de mesa compartilhada, com preços a partir de 800 dólares por pessoa.

Sem fogos, mas com muito brilho

A emblemática bola da Times Square está pronta para brilhar. Capaz de exibir mais de 16 milhões de cores vibrantes e bilhões de padrões, a bola é iluminada por 32.256 LEDs de alta eficiência energética, segundo informações da Times Square Alliance, entidade sem fins lucrativos que promove o local. Ela permanecerá apagada até os segundos finais de 2024, quando descerá 42 metros em uma tradição que simboliza o início de um novo ano.

Na segunda-feira, os organizadores do evento realizaram os testes finais da descida da bola e das exibições de luzes. Apesar de ser uma tradição anual desde 1907, o momento é sempre um desafio logístico para garantir uma celebração perfeita e inesquecível.

Tom Harris, presidente da Times Square Alliance, destacou a importância de inovação e preparo contínuo. "É fundamental não pensar que só porque fazemos isso todos os anos, já sabemos tudo. É por isso que realizamos o teste da bola", disse Harris ao amNewYork Metro.

Para manter o público animado até a meia-noite, a Times Square Alliance fez uma programação com 12 artistas, incluindo Rita Ora e Jonas Brothers. O evento culminará com o prefeito Eric Adams apertando o botão que dará início à queda da bola, marcando a chegada de 2025.

Chuva de Confete

Em 1991, Treb Heining, pioneiro na indústria de decoração feita com balões, recebeu a missão de transformar a celebração da descida da bola na Times Square durante a virada do ano. A resposta veio em forma de uma inovação encantadora: a "chuva de confete". A ideia, que persiste há 33 anos, envolve 80 voluntários, responsáveis por lançar confetes manualmente dos telhados da Times Square, criando um espetáculo único para marcar o início de um novo ano.

Os confetes, além de encantarem o público, têm um compromisso com o meio ambiente. Feitos 100% de materiais reciclados que seriam descartados, eles também são biodegradáveis. Após o evento, equipes do Departamento de Saneamento de Nova York (DSNY) entram em ação para limpar os restos da celebração.

No domingo (29), um teste de confetes foi realizado como parte dos preparativos para a grande noite. Uma das empresas patrocinadoras do evento revelou que 3.000 quilos de confete estão prontos para ser lançados na virada do ano.

Entre os milhares de confetes, alguns trazem votos escritos por pessoas que participaram do "poço dos desejos" virtual da Times Square, tornando o momento ainda mais especial e pessoal para quem sonha com um ano novo repleto de realizações.

Mergulho nas águas geladas do Oceano Atlântico também é tradição

Uma das tradições mais icônicas de Nova York para o Ano Novo, o Coney Island Polar Bear Plunge, convida participantes corajosos a mergulharem nas águas geladas do Oceano Atlântico na praia de Coney Island, no Brooklyn.

A edição de 2024 acontecerá na quarta-feira, 1º de janeiro, das 11h às 14h. Os participantes podem mergulhar individualmente, em equipe ou até formar seus próprios grupos.

Além do desafio de enfrentar as águas congelantes, o evento também é conhecido por seu clima festivo. Muitos participantes mergulham fantasiados, exibindo trajes coloridos, temáticos ou cômicos, que adicionam um toque de humor e criatividade à celebração. As fantasias se tornaram uma tradição à parte, atraindo espectadores curiosos e tornando o evento ainda mais memorável.

Organizado pelo Coney Island Polar Bear Club, o evento é promovido anualmente desde 1903, ano de sua fundação. O clube é a organização mais antiga de banhistas de inverno nos Estados Unidos e seus membros se aventuram regularmente nas águas geladas do Atlântico todos os domingos, de novembro a abril.