Mega da Virada: apostas podem ser feitas até as 18h desta terça-feira

As apostas para a Mega-Sena da Virada de 2024 podem ser feitas até as 18h desta terça-feira (31), último dia do ano.

Os interessados têm vários canais oficiais da Caixa Econômica Federal para registrar os números escolhidos e tentar a sorte grande.

Os palpites podem ser registrados em uma das 13 mil lotéricas de todo o país, via aplicativo da Caixa para correntistas do banco; pelo aplicativo Loterias Caixa, ou pelo portal Loterias Caixa

O apostador, no entanto, deve ter paciência, já que o prêmio recorde estimado em R$ 600 milhões têm movimentado tanto as lojas físicas, provocando filas, como o portal da Caixa, que ontem tinha fila virtual de até uma hora para fazer as apostas.

Esta será a 16ª edição da Mega da Virada. O sorteio especial ocorre uma vez por ano, sempre na noite de Ano Novo.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 20h, com transmissão ao vivo.

Como jogar

As apostas devem ser realizadas apenas por maiores de 18 anos que estejam no Brasil. A aposta mínima com seis dezenas custa R$ 5. E neste caso, a probabilidade de acerto é de uma em cada 50.063.860 apostas. A probabilidade de acerto aumenta conforme a quantidade de números jogados.

Os apostadores podem escolher de seis a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Entretanto, o valor da aposta será ajustado de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas. Por exemplo, o valor do bilhete com o número máximo de dezenas (20) aumenta para R$ 193,8 mil e neste caso, a probabilidade de acerto das seis dezenas sorteadas será de uma em 1.292 apostas.

Outra forma de jogar é a chamada Surpresinha, quando o sistema das Loterias Caixa escolhe aleatoriamente os números para o apostador. As dezenas marcadas serão visualizadas pelo apostador somente após a compra.

Bolões

Os apostadores também podem participar de jogos em grupos de pessoas, os bolões, com o objetivo de aumentar as chances de emplacar as seis dezenas sorteadas, na noite desta terça-feira.

Ao registrar as apostas, o sistema da Caixa gera um recibo de cota para cada participante do bolão que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, a casa lotérica poderá cobrar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Também é possível participar de um bolão online pelo portal ou pelo aplicativo Loterias Caixa. A Caixa garante que a segurança e transparência são as mesmas das apostas cotizadas realizadas nas lotéricas.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15. O bolão pode ser de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão online. Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Dica de segurança

Nas apostas realizadas em unidades lotéricas, sendo o bilhete emitido ao portador, para sua segurança, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete com nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Prêmio recorde

A Mega da Virada 2024 tem prêmio estimado em R$ 600 milhões para quem acertar as seis dezenas. O prêmio deste ano pode ser o maior da história de todas as edições. O último recorde foi em 2023, quando o valor chegou a R$ 588 milhões.

De acordo com a instituição financeira, também serão premiadas as apostas que acertarem cinco e quatro números.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena e de outras loterias da Caixa, o prêmio não acumula. Caso nenhum jogador acerte as seis dezenas sorteadas, o prêmio fica com apostadores que acertarem cinco dezenas. Se nenhuma aposta acertar ao menos cinco números sorteados, o prêmio vai para quem acertar quatro e assim por diante, até que o prêmio seja entregue.

Sorteio ao vivo

As emoções do sorteio oficial poderão ser conferidas ao vivo, às 20 horas, desta quarta-feira (31), pela televisão e pela internet, no Youtube da Caixa.

Haverá transmissão em tempo real também no perfil das Loterias Caixa na rede social Facebook. O resultado também será publicado no?site da instituição financeira.