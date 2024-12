Creme da Océane para tratar olheiras é o queridinho dos leitores; conheça

Quando se trata de creme para área dos olhos, o Repair Eye Cream, da Océane, foi o campeão de compras entre os leitores do Guia de Compras UOL em 2024. Os destaques vão por sua fórmula hidratante e pela ação clareadora.

O creme tem fórmula com niacinamida (como também é conhecida a forma ativa da vitamina B3). De acordo com dermatologistas consultadas pelo Guia de Compras UOL, um dos maiores destaques é o custo-benefício dentro da categoria. Não à toa, ele faz parte do nosso ranking com os 10 melhores cremes para região dos olhos.

"Possui boa composição com ácido hialurônico e niacinamida. Sua promessa é agir suavizando e prevenindo o surgimento de rugas e linhas finas, além de estimular a regeneração celular. Seus ativos também ajudam no clareamento de olheiras. Ficou em segundo na preferência das dermatologistas", destacou o ranking do UOL na categoria de produtos para a região dos olhos com preços mais acessíveis.

O que diz a Océane sobre ele?

Promete clarear as olheiras e reduzir os sinais de cansaço ao redor dos olhos;

Ação anti-idade;

Creme com secreção de caracol , substância que ajuda a reduzir inflamações e sinais de envelhecimento na pele;

, substância que ajuda a reduzir inflamações e sinais de envelhecimento na pele; Com ácido hialurônico, que potencializa a hidratação e tem efeito antioxidante;

É de rápida absorção, textura leve e ideal para ser usado no cuidado diário.

Deve ser aplicado na região dos olhos de forma suave sobre o rosto limpo e esperar a absorção completa.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o creme tem mais de quatro mil avaliações e nota média de 4,6 (de um máximo de cinco).

Uma das compradoras afirmou que notou suavização nas linhas de expressão e também na coloração das olheiras. "A fórmula é ótima e entrega bem o que promete essencialmente: hidratação e luminosidade", disse.

Outra consumidora destacou como pontos positivos o bom rendimento do creme, sua textura suave, a ausência de perfume e a facilidade de aplicação. "O aplicador é bom, não tem cheiro e a consistência é bem fluida e líquida. Rende bastante também", afirmou.

Por outro lado, algumas críticas apontaram a falta de resultados significativos, tanto no curto quanto no longo prazo. "Apesar de prometer hidratação e reparação, o produto não proporcionou resultados significativos", disse outro consumidor.

Cremes para área dos olhos

Se você procura outras opções de cremes para área dos olhos, confira produtos que também conquistaram os leitores do Guia de Compras UOL este ano:

