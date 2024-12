Lula faz tomografia e mostra "melhora progressiva condizente com ótimo estado", diz boletim médico

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou tomografia nesta terça-feira no hospital Sírio-Libanês em Brasília, em exame que apresentou "melhora progressiva condizente com o ótimo estado do presidente", de acordo com boletim médico divulgado nesta manhã.

"A tomografia mostra importante reabsorção da coleção subdural, apresentando melhora progressiva condizente com o ótimo estado do Presidente", diz o boletim.

Lula permanece sob acompanhamento da equipe liderada pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

O presidente realizou em meados deste mês uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma no crânio, resultado de um acidente doméstico em outubro, quando levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça. Posteriormente, passou por um procedimento complementar à cirurgia para impedir que novos sangramentos surgissem no local.

(Por Letícia Fucuchima)