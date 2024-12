Kotscho: Queda de braço por emendas é grande escândalo de corrupção

A queda de braço por emendas, apontada pelo ministro Flávio Dino como uma 'balbúrdia', é na verdade um grande escândalo de corrupção em que só a "ponta do iceberg" apareceu até agora, opinou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News desta segunda-feira (30).

Nessa altura do campeonato, seria melhor suspender todas as emendas de uma vez ou acabar com elas e começar tudo de novo. Porque não é só uma balbúrdia, não. É um grande escândalo de corrupção que está acontecendo.

O que nós estamos assistindo é um jogo de chantagem que começou em agosto e não tem data para acabar. Nós estamos falando de 50 bilhões de reais do Orçamento Federal que os deputados e senadores pegaram e ninguém sabe para onde foi, quem recebeu não há controle, não há nada.

O que existe é um grande jogo de corrupção e chantagem. É a aliança entre parlamentares, prefeitos, empreiteiros e o dinheiro público, nosso dinheiro, vai para ninguém sabe para onde e de o que que é feito dele.

O Flávio Dino faz perguntas e eles respondem outra coisa ou não respondem nada. Não aceitam as regras, as regras do jogo. É isso que está acontecendo. Então eu acho muito difícil que possa haver um entendimento tão cedo.

Ricardo Kotscho, colunista

Decreto de Lula sobre armas é importante, mas também frágil

O novo decreto do presidente Lula sobre a regulamentação de armas é importante, mas também é frágil, explicou o colunista Leonardo Sakamoto.

É claro que o decreto do governo federal, que prevê o uso de armas de fogo apenas como último recurso, ele é importante, mas ele é frágil, porque muitos governadores já vão questioná-lo no Supremo Tribunal Federal alegando que a competência para discutir isso é estadual.

Agora, poderia, a partir dessa discussão puxada pelo governo federal, falar, nossos estados vão assumir conjuntamente, seja porque a gente quer verbas dos recursos federais, de repasses federais para a área de segurança, mas também porque a gente acha importante que a arma não seja a primeira resposta.

Leonardo Sakamoto, colunista

Assista à entrevista:

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: