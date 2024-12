Fundo imobiliário de Messi estreia na Espanha com valor de mercado de 223 milhões de euros

MADRID (Reuters) - Um fundo de investimento imobiliário da estrela argentina do futebol, Lionel Messi, estreou no mercado espanhol a 57,4 euros por ação, o que lhe conferiu uma capitalização de 223 milhões de euros.

Messi, jogador do Inter Miami e ex-atacante do Barcelona, é listado como presidente do conselho da Edifício Rostower Socimi em documentos publicados pela Portfolio Stock Exchange, um pequeno mercado europeu alternativo.

O único acionista da Edificio Rostower é o veículo de investimento da família Messi, o Limecu Espana 2010, segundo os documentos.

Mas o fundo disse à bolsa que planeja se abrir a novos investidores, disse o presidente executivo da Portfolio Stock Exchange, Santiago Navarro, à Reuters, sem entrar em detalhes.

O fundo de Messi ainda não fez negócios. A bolsa, lançada em 2023 e supervisionada pelo Banco da Espanha, permite negociações apenas quando uma empresa busca vender ações ou aumentar o seu capital, afirmou Navarro.

A Edificio Rostower não respondeu a um pedido por comentários em um primeiro momento sobre sua estreia na bolsa de ações, que ocorreu na última segunda-feira.

A empresa é dona de sete hotéis em Espanha e Andorra, três escritórios e cinco apartamentos na Espanha, além de apartamentos em Londres e Paris, de acordo com os documentos.

Fundada em 2013, a empresa divulgou um prejuízo de 1,7 milhão de euros em 2023, segundo os registros publicados pela Portfolio Stock Exchange. A empresa faz a maioria dos seus investimentos na região espanhola da Catalunha, para onde Messi, 37, se mudou em 2000 quando tinha 13 anos para jogar nas categorias de base do Barcelona.

Ele viveu na região até 2021 quando deixou o Barcelona inesperadamente para assinar com o Paris Saint-Germain, após o endividado clube catalão dizer que não poderia mantê-lo devido às regras de fair play financeiro de La Liga.

(Reportagem de Joan Faus)