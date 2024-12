Frases de Feliz Ano-Novo 2025: 65 mensagens maravilhosas para celebrar

Do UOL, em São Paulo

O Ano-Novo é um momento em que as esperanças se reacendem, as metas ganham força e as palavras se tornam poderosas ferramentas para espalhar bons sentimentos a quem mais amamos.

Confira abaixo 65 mensagens especiais e inspiradoras para celebrar o Ano-Novo. Seja para familiares, amigos ou colegas, escolha as palavras que mais refletem seus desejos e compartilhe votos de felicidade, saúde e prosperidade.