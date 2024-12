EUA impõem sanções a entidades do Irã e da Rússia por interferência nas eleições

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos impuseram nesta terça-feira sanções a entidades do Irã e da Rússia, acusando-as de tentar interferir nas eleições norte-americanas deste ano.

Em um comunicado, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que as entidades -- uma subsidiária do Corpo de Guardas Revolucionários do Irã e uma organização afiliada à agência de inteligência militar da Rússia -- tinham como objetivo "alimentar tensões sociopolíticas e influenciar o eleitorado dos EUA durante a eleição de 2024 nos EUA".

O Cognitive Design Production Center planejou operações de influência desde pelo menos 2023, disse o Tesouro, enquanto o Center for Geopolitical Expertise (CGE), com sede em Moscou, circulou desinformação sobre os candidatos na eleição e dirigiu e subsidiou a criação de deepfakes.

O Tesouro disse que o CGE também manipulou um vídeo para produzir "acusações infundadas sobre um candidato à vice-presidência em 2024" Não foi especificado qual candidato foi visado.

"Os governos do Irã e da Rússia atacaram nossos processos e instituições eleitorais e procuraram dividir o povo americano por meio de campanhas de desinformação direcionadas", disse o subsecretário interino do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, Bradley Smith, no comunicado.

"Os Estados Unidos permanecerão vigilantes contra adversários que minariam nossa democracia."

(Reportagem de Daphne Psaledakis e Katharine Jackson)