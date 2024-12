Dino autoriza pagamento de 9% das emendas para cumprir piso da saúde

O ministro do STF Flávio Dino acolheu em parte o pedido do governo e liberou as emendas da saúde, mas fez ressalvas.

O que aconteceu

Piso das despesas com saúde só será alcançado com as emendas. Em sua decisão, Dino diz que há "uma grave colisão de direitos e obrigações constitucionais". Isso porque, no último dia de execução orçamentária de 2024, o piso constitucional da saúde só será cumprida se forem liberadas emendas parlamentares para a área da saúde.

Fato mostra "preocupante dependência de gastos vinculados a emendas. Na decisão, o ministro ressalta que "esse fato mostra uma preocupante dependência de gastos vinculados a emendas parlamentares, que - por sua configuração atual - não se articulam com ações planejadas nas instâncias de direção do SUS".

As emendas foram liberadas com ressalvas. Serão liberadas emendas apenas no valor necessário para chegar ao piso constitucional da saúde. Devem ser empenhadas emendas de comissão tanto da Câmara quanto do Senado. Deve ser feita uma ratificação das emendas nas comissões temáticas sobre saúde do Senado e da Câmara, até o dia 31 de março de 2025. Caso contrário, as emendas serão anuladas imediatamente.

Emendas liberadas correspondem a 9% do total bloqueado. Dino determinou o bloqueio de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares de comissão. O montante liberado, de R$ 370 milhões, corresponde a 9% do total bloqueado.

Entenda

AGU disse que governo não consegue cumprir o piso da saúde sem as emendas. A AGU (Advocacia-Geral da União) informou, nesta terça-feira (31), ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Flavio Dino, que o governo federal não poderá cumprir o piso constitucional de despesas na saúde sem liberação das emendas.

AGU respondeu a Dino, que havia pedido comprovação "objetivamente, com números". A Advocacia-Geral da União solicitou ao ministro, na segunda-feira (30), a liberação de R$ 370 milhões em emendas de comissão para saúde. No pedido, o órgão argumentou que a execução do valor seria uma "forma de garantir o cumprimento integral do mínimo constitucional em saúde".

Constituição prevê gasto mínimo na saúde de R$ 215, 5 bilhões. A AGU afirmou que, até o momento, as despesas em ações e serviços públicos empenhados são de um total de R$ 215, 9 bilhões. Desse valor devem ser abatidos R$ 2,5 bilhões para reposição de restos a pagar cancelados em anos anteriores.

Dino cobra transparência

O ministro negou, nesta segunda-feira (30), o pedido do Senado para que ele autorizasse o pagamento das emendas de comissão indicadas pelos líderes partidários da Casa. Dino afirmou que o Senado tem "um degrau mais elevado de transparência" que a Câmara por individualizar a responsabilidade de cada indicação entre os líderes, mas ainda assim apontou que não foram apresentadas as atas das reuniões que teriam aprovado as indicações. "Como empenhar uma 'emenda de comissão' cuja indicação do beneficiário e o valor a ser a ele repassado não foram aprovados pela Comissão?", questionou o ministro.

Dino liberou neste domingo (29) parte das emendas que estavam bloqueadas. Mesmo permitindo a movimentação dos recursos, o ministro manteve críticas à maneira como as emendas são distribuídas. O ministro cobra transparência dos parlamentares para saber a qual finalidade são destinadas as emendas solicitadas por deputados e senadores que o governo federal precisa liberar.