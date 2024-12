Corpos queimados encontrados correspondem a menores desaparecidos após operação militar no Equador

Os corpos carbonizados encontrados próximos a uma base militar no Equador correspondem aos quatro menores que desapareceram há três semanas após serem detidos por soldados na cidade portuária de Guayaquil, informou o Ministério Público nesta terça-feira (31).

"Os resultados das perícias de genética forense confirmam que os 4 corpos encontrados em #Taura correspondem aos 3 adolescentes e a uma criança desaparecidos após uma operação militar no último dia 8 de dezembro", detalhou o órgão na rede social X.

Saúl Arboleda, Steven Medina e os irmãos Josué e Ismael Arroyo, com idades entre 11 e 15 anos, foram detidos em 8 de dezembro por uma patrulha composta por 16 militares no bairro de Las Malvinas, no sul de Guayaquil. Essa é uma das cidades mais afetadas pela violência do narcotráfico, onde o governo mantém militares patrulhando as ruas.

Em 24 de dezembro, após a justiça civil determinar que houve um "desaparecimento forçado" dos adolescentes, quatro corpos queimados foram encontrados em uma área de manguezais próxima à base da Força Aérea Equatoriana (FAE) em Taura, nos arredores de Guayaquil, à qual pertencia a patrulha.

Nesta terça-feira, um tribunal penal de Guayaquil ordenou prisão preventiva para os 16 membros da FAE investigados pelo desaparecimento forçado dos menores, em um caso que gerou grande comoção no país e preocupação em organismos internacionais.

O Ministério Público acusou o grupo de soldados, que já estava sob custódia militar por decisão das autoridades castrenses, pelo crime de desaparecimento forçado, punido com até 26 anos de prisão, segundo o código penal equatoriano.

