Corpos de 14 pessoas encontrados em valas clandestinas no sudeste do México

Os corpos de 14 pessoas foram encontrados nesta segunda-feira (30) em valas clandestinas no estado mexicano de Chiapas (sudeste), elevando para 31 os corpos localizados pelas autoridades desde o fim de semana em uma operação contra o crime organizado.

"Até hoje (segunda-feira), descobrimos um total de 25 valas clandestinas, 31 corpos encontrados, 29 deles masculinos e dois femininos", disse Jorge Luis Llaven, procurador do estado de Chiapas, citado em comunicado.

O responsável acrescentou que o seu gabinete e o secretário de Segurança do Estado continuarão com estes esforços até "encontrarem cada um dos corpos das pessoas que foram dadas como desaparecidas".

As autoridades também relataram a detenção de um homem identificado como Josué "N", a quem foram confiscadas uma arma longa e um caminhonete e que poderia estar envolvido "em vários desaparecimentos forçados", diz o boletim.

No último sábado, o governo do estado havia informado a descoberta dos primeiros 15 corpos, localizados na região conhecida como La Frailesca.

Esta área, próxima à fronteira com a Guatemala e conhecida por sua importante atividade agrícola e pecuária, sofreu uma série de bloqueios por parte de células criminosas durante três anos.

Segundo a mídia local, em La Frailesca existem células criminosas que lutam pelo controle das rotas do tráfico de drogas e cometem outros crimes como sequestro ou extorsão.

Juntamente com quase duas décadas de violência ligada ao tráfico de drogas, multiplicaram-se as descobertas de sepulturas irregulares no México, algumas com mais de uma centena de corpos em diferentes partes do país.

Dias atrás, 12 corpos foram encontrados em uma cova no estado de Jalisco (oeste).

Desde dezembro de 2006, quando foi lançada uma controversa operação militar antidrogas, o México acumulou mais de 450 mil assassinatos e dezenas de milhares de desaparecimentos, segundo dados oficiais.

