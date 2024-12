Bom para o intestino e o cérebro: conheça os benefícios do coentro

Originário da região do leste do Mediterrâneo e do oeste da Ásia, o coentro é uma erva aromática de sabor incomparável que traz diversos benefícios para a saúde. A erva aromática é fonte de vitaminas A, B e C, além de conter cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Ela também tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, sendo seu consumo regular benéfico para o organismo.

Veja os benefícios:

Contribui com a saúde cardíaca. Consumir coentro com regularidade pode diminuir os fatores de risco de problemas cardíacos como a pressão alta e os níveis de colesterol "ruim" (LDL). O benefício acontece devido à quantidade de magnésio e potássio do alimento. Além disso, as pessoas que usam coentro costumam colocar menos sal nas refeições, já que o condimento aumenta o sabor, o que é benéfico para controle da hipertensão arterial. E os ácidos graxos presentes na erva (ácido oleico e ácido palmítico) também se mostraram efetivos para reduzir os níveis de colesterol da corrente sanguínea.

Melhora o sistema imunológico. É fonte de antioxidantes, como as vitaminas A e C, o que fortalecem o sistema imunológico e protegem as células dos danos causados pelos radicais livres. Por isso, melhora o reconhecimento de ameaças ao corpo, que se torna mais forte para combater vírus, bactérias e fungos.

Faz bem para o cérebro. As propriedades anti-inflamatórias do coentro podem proteger de algumas doenças que afetam o cérebro, como Alzheimer. Além disso, por possuir vitaminas do complexo B (principalmente tiamina), melhora a comunicação das células do sistema nervoso (neurônios). O consumo de coentro também está relacionado com a diminuição do estresse e da ansiedade, já que é fonte de vitaminas do complexo B e magnésio. Esses nutrientes também são importantes no processo de transformação do carboidrato em energia para o cérebro.

Faz bem para a digestão. O coentro é conhecido desde a antiguidade por auxiliar nos desconfortos gastrointestinais como gases, má digestão e náuseas. Além disso, estimula as enzimas que são responsáveis pela digestão dos alimentos.

E também para o intestino. Acrescentar coentro na dieta diminui a prisão de ventre. A erva contém pequenas quantidades de fibras, o que estimula o movimento intestinal regular, favorecendo a eliminação das fezes. Vale destacar que é importante consumir outras fontes de fibras e beber bastante água para que o intestino funcione adequadamente.

Protege a pele. Por conter antioxidantes, o coentro também ajuda a prevenir os danos celulares que levam ao envelhecimento precoce. Além disso, pode proteger a pele dos danos causados pelo sol.

Regula o açúcar no sangue. A erva também tem propriedades que diminuem o açúcar no sangue (glicemia) ao ativar algumas enzimas. Por isso, o coentro, quando associado a uma alimentação saudável, é benéfico e recomendado para quem tem diabetes, doença crônica que provoca o aumento do nível de açúcar no sangue.

Existem contraindicações?

O consumo de coentro é considerado seguro para a maioria das pessoas. No entanto, há indivíduos que apresentam hipersensibilidade ao consumo da erva. Nesses casos, é comum reações alérgicas como dificuldade para respirar, coceira na pele, distensão abdominal e vômitos.

Não há uma quantidade recomendada por dia. Geralmente, a erva é consumida em pequenas quantidades como condimento em diversas receitas do dia a dia. Ainda mais por possuir um gosto característico, nem sempre é possível usar o coentro em excesso. Uma colher (sopa) por dia já é o suficiente para usufruir de seus benefícios.

Fontes: Hiago Rafael Alves, nutrólogo do Hospital do Servidor Público Estadual; Fernanda Carvalho Nunes da Silva, nutricionista da Rede de Hospitais São Camilo (SP); Tarcila Campos, nutricionista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Regina Vieira, nutricionista e professora do curso de nutrição do Instituto de Saúde e Biotecnologia da UFAM (Universidade Federal do Amazonas). Referência: TBCA (Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos).

*Com informações de reportagem de 31/07/2023 e 27/04/2022