Câmera de vigilância Wi-Fi custa R$ 20 e promete gravar imagem até de noite

Se você está em busca de uma câmera de vigilância, mas não quer gastar muito, pode se interessar por um modelo que custa a partir de R$ 20. Sucesso entre consumidores da Shopee, o produto é vendido individualmente ou em kits de até quatro unidades.

Quer saber se essa câmera vale a pena para você? Detalhamos adiante o que o fabricante promete para esse modelo e algumas opiniões de quem já o comprou.

O que o fabricante diz sobre essa câmera?

Conexão com rede Wi-Fi 2.4 Ghz

Visão noturna

Permite armazenar gravações em cartão de memória micro SD (não incluso)

Promove um ângulo de visão de 150°

Dá para visualizar as imagens da câmera por meio do celular (iOS ou Android)

Resolução do vídeo em Full Hd (1920 x 1080 pixels) com formato AVI

Acompanha cabo USB, um suporte para encaixe da câmera e manual de instruções

Não precisa de furos para a instalação; a base da câmera vem com adesivo para ser fixada em qualquer superfície lisa

O que diz quem comprou

Com nota média de 4,4 (do total de cinco), o produto já registra mais de 2.400 avaliações na Shopee. Confira algumas delas.

Produto muito bom! Gostei muito e é fácil de instalar o app. Pretendo comprar mais. Custo-benefício excelente. Pablo Fernando

Faz jus ao preço. Vale a pena pelo preço que é. O material é bom e é fácil de instalar. Só acho que trava às vezes a imagem. Emanuele

É boa. Só tem que ficar ligada no carregador para funcionar o tempo todo. Tem a imagem nítida, mas é lenta. Pelo preço, está ótima. Tem um amplo campo de visão se souber ajustar. Coloquei na parte mais alta, então consegui ver tudo que precisava. Alessandra Marques

Achei que seria menor. Não achei ela muito discreta. Mas chegou certinho e bem rápido. Testei e está funcionando perfeitamente. Andressa Dias

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que a câmera só funciona quando está conectada ao carregador e que o ângulo de visão é menor do que esperavam. Também há reclamações sobre a dificuldade para usar o produto, já que as configurações não estão em português.

Chegou tudo certinho. Conectei no celular, mas só está funcionando quando deixo carregando. Assim que eu tiro do carregador, ele não pega.

Bia Alves

Não me agradou muito. Estou "apanhando" para mexer nas configurações, pois tudo está em inglês. O app da câmera também é em inglês e não dá para mudar o idioma para facilitar. Mas pelo valor está ok. A única coisa é que estou passando raiva tentando mexer. Janaína Cristina

A imagem não é ruim, mas o ângulo de abertura da câmera é bem pequeno. O preço está compatível com a qualidade. André Ramos

