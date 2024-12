Boom da IA e cortes de juros pelo Fed levam ações dos EUA a novos patamares em 2024

(Reuters) - Os futuros do índice de ações dos EUA subiam no último pregão de 2024, mantendo a tendência de alta iniciada há mais de dois anos, sustentados por sinais de resiliência econômica pós-pandemia, esperanças de redução dos custos de empréstimos e impulso da inteligência artificial (IA).

O S&P 500, o Dow e o Nasdaq estão próximos de máximas recordes e a caminho de terminar em alta pelo segundo ano consecutivo.

Um corte de quase 100 pontos-base nas taxas de juros em 2024 pelo Federal Reserve e uma valorização nas ações de tecnologia em antecipação ao aumento dos lucros corporativos com a inteligência artificial impulsionaram um forte avanço nos mercados acionários em 2024.

As ações de tecnologia do S&P 500, de serviços de comunicação e de consumo discricionário deram um salto de mais de 30% este ano.

Embora o aumento de quase 170% da Nvidia, considerada um símbolo da IA, tenha sido inferior ao do ano passado, a alta ajudou a empresa a atingir 3 trilhões de dólares em valor de mercado, enquanto a Tesla recuperou o nível de 1 trilhão de dólares.

A Nvidia subiu 0,7%, enquanto a montadora liderada por Elon Musk subiu 1,6% nas negociações pré-mercado. Os movimentos devem ter sido influenciados por volumes reduzidos antes do feriado de Ano Novo na quarta-feira.

O apetite a risco melhorou no final do ano, já que a vitória presidencial de Donald Trump aumentou as apostas de que ele cumpriria suas promessas de flexibilizar regulamentações, cortar impostos e aumentar tarifas para ajudar as empresas nacionais.

(Reportagem de Johann M Cherian, Pranav Kashyap e Purvi Agarwal em Bengaluru)