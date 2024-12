Atividade fabril da China cresce mais lentamente, enquanto serviços se recuperam

(Reuters) - A atividade industrial da China praticamente não cresceu em dezembro, embora os serviços e a construção tenham se recuperado, segundo uma pesquisa oficial divulgada nesta terça-feira, sugerindo que a política de estímulos está chegando a alguns setores, à medida que a economia chinesa se prepara para novos riscos comerciais.

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do Escritório Nacional de Estatísticas desacelerou para 50,1 em dezembro, em comparação com 50,3 no mês anterior, ficando acima da marca de 50 que separa o crescimento da contração, mas não atingindo a previsão mediana de 50,3 em uma pesquisa da Reuters.

A economia chinesa tem lutado para se recuperar da pandemia em meio a consumo e investimentos fracos e uma prolongada crise imobiliária. No entanto, os formuladores de políticas esperam que um recente pacote de medidas fiscais e monetárias provoque uma reviravolta no mercado imobiliário, cuja situação tem prejudicado a economia como um todo.

A melhora da demanda interna poderia beneficiar os fabricantes em meio a uma desaceleração econômica global, reduzindo o impacto das novas tarifas propostas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, sobre os produtos chineses.

"A pior parte do excesso de capacidade parece ter acabado, as empresas estão recebendo mais pedidos", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit. "Mas há um alto risco de a atividade desacelerar novamente se o estímulo diminuir."

"O ponto principal é que o estímulo precisa ser sustentado."

O subíndice de novos pedidos do PMI industrial subiu para 51,0 este mês -- um recorde de alta de oito meses -- acima dos 50,8 registrados em novembro. Porém, os subíndices de novos pedidos de exportação, emprego e preços de fábrica permaneceram firmemente em território negativo, informou o Escritório de Estatísticas.

Os dados mistos da produção industrial e das vendas no varejo de novembro, divulgados no início deste mês, ressaltam o desafio que será para Pequim promover uma recuperação econômica duradoura em 2025. Os assessores do governo estão recomendando que a economia mantenha uma meta de crescimento de cerca de 5,0% no próximo ano e que os formuladores de políticas aumentem o estímulo voltado para o consumidor.

O PMI não manufatureiro, que inclui construção e serviços, subiu para 52,2 neste mês, depois de ter desacelerado para 50,0 em novembro. O Escritório Nacional de Estatísticas atribuiu o aumento ao crescimento dos setores de serviços financeiros, telecomunicações e viagens da China.

Após os dados, o índice de blue chip CSI300 da China caiu 0,6%, enquanto o Hang Seng de Hong Kong subiu 0,35%.

O PMI composto oficial da China de dezembro, que inclui tanto a atividade industrial quanto a de serviços, subiu para 52,2 em dezembro, acima dos 50,8 registrados no mês anterior.

"O aumento das políticas de apoio no final do ano claramente proporcionou um impulso de curto prazo ao crescimento", disse Gabriel Ng, economista assistente da Capital Economics.

"Mas esse impulso provavelmente não durará mais do que alguns trimestres, já que Trump provavelmente levará adiante sua ameaça de tarifas no próximo ano e os persistentes desequilíbrios estruturais ainda pesam sobre a economia."

(Reportagem de Joe Cash)