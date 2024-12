Aterro de aeroporto sul-coreano entra no foco após acidente mortal da Jeju Air

Por Hyonhee Shin e Joyce Lee

CONDADO DE SEUL/MUAN, COREIA DO SUL (Reuters) - Especialistas de segurança aérea questionaram nesta terça-feira o posicionamento de um aterro no aeroporto no qual um avião com passageiros da Coreia do Sul colidiu após derrapar no final da pista, resultando no desastre aéreo mais mortal do país.

Todos os 175 passageiros e quatro dos seis tripulantes morreram no último domingo, quando o avião da Jeju Air aterrissou de barriga no Aeroporto Internacional de Muan, bateu em um aterro de areia e concreto e se transformou em uma bola de fogo.

O que levou o piloto a tentar aterrissar após declarar uma emergência ainda está sendo investigado.

Mas comentários no manual de operações do aeroporto, publicado no começo de 2024, dizem que o aterro estava muito próximo do fim da pista e recomendaram que a localização do equipamento fosse revisada durante uma expansão planejada.

Uma autoridade do Ministério do Transporte disse nesta terça-feira que as autoridades precisarão checar os documentos antes de responder às perguntas.

Especialistas criticaram o posicionamento do aterro, que abriga equipamentos de navegação.

“Infelizmente, aquela coisa foi o motivo de todos terem morrido porque eles literalmente atingiram uma estrutura de concreto”, afirmou o capitão Ross Aimer, presidente-executivo da Aero Consulting Experts, à Reuters. “Não deveria estar lá”.

O gravador de dados de voo da “caixa preta” do Boeing 737-800 recuperado do local do acidente estava sem um conector importante e as autoridades estão analisando como extrair seus dados, mas a recuperação de dados do gravador de voz do cockpit já começou, segundo o Ministério dos Transportes.

Inspeções em todos os 101 B737-800s operados por companhias aéreas sul-coreanas devem ser concluídas até 3 de janeiro, mas o aeroporto ficará fechado até 7 de janeiro, acrescentou o ministério em um comunicado.

Os investigadores estão considerando possíveis motivos como colisões com pássaros e sistemas de controle desativados na aeronave para a aparente pressa do piloto em tentar um pouso logo após declarar emergência.

Autoridades do Ministério do Transporte disseram que a maioria dos aeroportos sul-coreanos foi construída de acordo com as regras da Organização Internacional de Aviação Civil, que recomenda uma área de segurança de 240 metros no final da pista. Entretanto, uma lei doméstica permite ajustes em uma faixa que “não afete significativamente” o desempenho da instalação.

(Reportagem de Hyonhee Shin em Sejong, Jihoon Lee, Joyce Lee, Hyunjoo Jin, Hyunsu Yim e Cynthia Kim em Seul, Eduardo Baptista em Muan, Dan Catchpole em Seattle e David Shepardson em Washington)