Ações europeias registram o pior resultado trimestral desde 2022

Por Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - As ações europeias registraram o pior resultado trimestral em mais de dois anos nesta terça-feira, à medida que as incertezas em torno das taxas de juros e das políticas do governo Trump interromperam uma recuperação que havia levado vários mercados a atingir máximas históricas neste ano.

O índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,6% no último pregão do ano, mas registrou um declínio trimestral de cerca de 3% -- o maior desde julho de 2022.

Os volumes de negociação foram reduzidos antes do feriado de Ano Novo, com as bolsas da Alemanha, Itália e Suíça já fechadas na terça-feira. As da França, Espanha e Reino Unido fecharam mais cedo.

"O clima de cautela se alinha com as tendências globais, já que os investidores reduzem suas posições antes do Ano Novo em meio à incerteza sobre a política monetária e as perspectivas econômicas sob a presidência de Trump", disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown.

Valuations elevados, rendimentos do Tesouro em alta e incertezas em relação a 2025 contribuíram para o sentimento de risco nas últimas sessões em ambos os lados do Atlântico, mas os principais índices dos EUA registraram fortes ganhos este ano.

O S&P 500 subiu quase 24% em 2024, enquanto o STOXX 600 avançou apenas 5,9%, já que a desaceleração das economias europeias e chinesas, os problemas das montadoras e a turbulência política na França pesaram sobre o humor.

As ações alemãs superaram o desempenho dos mercados europeus mais amplos este ano, com um salto de quase 19%, enquanto a instabilidade política e as preocupações com o aumento do déficit fiscal derrubaram o CAC 40 da França em 2,1%.

O FTSE 100 do Reino Unido avançou 5% em 2024, seu quarto ano consecutivo de ganhos.

(Reportagem de Sruthi Shankar e Shashwat Chauhan em Bengaluru)