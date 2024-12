Por Stephen Culp

NOVA YORK (Reuters) - Wall Street fechou no território negativo nesta segunda-feira, em uma sessão com volume menor, no penúltimo pregão de um ano agitado em que os três índices registraram fortes ganhos de dois dígitos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,06%, para 5.907,43 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,19%, para 19.486,79 pontos. O Dow Jones caiu 0,95%, para 42.582,03 pontos.