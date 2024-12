Vendas pendentes de moradias nos EUA atingem máxima de 21 meses em novembro

(Reuters) - Os contratos de compra de casas usadas nos Estados Unidos subiram mais do que o esperado em novembro, registrando o quarto mês consecutivo de ganhos, uma vez que os compradores se concentraram em tirar proveito do aumento do estoque, apesar das taxas de hipoteca altas.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR, na sigla em inglês) disse nesta segunda-feira que seu Índice de Vendas Pendentes de Moradias, com base em contratos assinados, aumentou 2,2% no mês passado para 79,0 - o maior valor desde fevereiro de 2023 - de 77,3 em outubro.

Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos, que se tornam vendas depois de um ou dois meses, teriam alta de 0,9%, depois de subirem 1,8% em outubro.

As vendas pendentes aumentaram 6,9% em relação ao ano anterior. Em uma base regional, o Centro-Oeste, o Sul e o Oeste registraram ganhos, enquanto as assinaturas de contratos caíram no Nordeste. Todas as quatro regiões registraram ganhos anuais.

O aumento nas assinaturas de contratos em novembro coincidiu com um segundo avanço consecutivo nas conclusões de compras de casas existentes no mês passado, relatado anteriormente pela NAR. Esse relatório mostrou que o estoque de casas à venda em novembro aumentou quase 18% em relação ao ano anterior.

"Os consumidores parecem ter recalibrado as expectativas em relação às taxas de hipoteca e estão aproveitando o estoque disponível", disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR.

De fato, a taxa da hipoteca de 30 anos -- a mais popular -- subiu nos últimos dois meses para o valor mais alto desde julho, a 6,85%, de acordo com a Freddie Mac, basicamente contrariando os cortes na taxa de juros realizados desde setembro pelo Federal Reserve.

(Por Dan Burns)