Tribunal da Coreia do Sul emite mandado de prisão para presidente afastado

Um tribunal sul-coreano aprovou na terça-feira (horário local) um mandado de prisão para o presidente Yoon Suk Yeol, que sofreu impeachment e foi suspenso do poder devido à sua decisão de impor a lei marcial em 3 de dezembro, informaram as autoridades responsáveis pela investigação.

O Escritório de Investigação de Corrupção para Oficiais de Alto Escalão confirmou que um tribunal de Seul aprovou o mandado.

Esse é o primeiro mandado de prisão emitido para um presidente no cargo na Coreia do Sul, de acordo com a mídia local.

Na segunda-feira, investigadores sul-coreanos solicitaram um mandado de prisão para Yoon por causa da imposição da lei marcial, de breve duração, neste mês.

Yoon está enfrentando uma investigação criminal sobre possíveis acusações de insurreição.

O tribunal se recusou a comentar.