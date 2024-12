Teto de mercado desaba após chuva forte em SP e deixa 4 feridos

O teto de um supermercado desabou no centro da cidade de Barueri, na Grande São Paulo, após forte chuva na tarde desta segunda-feira (30). Ao menos quatro pessoas ficaram feridas.

O que aconteceu

As vítimas foram encontradas fora dos escombros. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h30. O acidente ocorreu no supermercado Barbosa, localizado na rua Campos Sales. Barueri registrou forte chuva e queda de granizo nesta segunda-feira.

Ferimentos foram leves. Segundo os bombeiros, as quatro vítimas são mulheres. Uma delas teve uma contusão em uma das pernas. A outra estava com uma lesão nas costas. Todas estavam conscientes.

Vítimas foram socorridas pelo Samu. Segundo o Corpo de Bombeiros, os quatro feridos foram encaminhadas a um pronto-socorro da região.

Vídeos mostram parte do teto desabando. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que parte do teto do supermercado começa a cair. É possível ouvir gritos de clientes e trabalhadores do estabelecimento.

A Prefeitura de Barueri informou que a Defesa Civil do município já está no local para atender a ocorrência. Em nota, a gestão esclareceu que as vítimas se feriram levemente porque saíram do local antes de o teto ceder.

A Defesa Civil montou uma tenda com o Posto de Comando no local. A Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo está no local realizando a vistoria para investigar se há necessidade de interdição do supermercado.

As causas da ocorrência estão sendo apuradas, segundo a prefeitura. Equipes da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, da Polícia Científica e Polícia Civil da seccional de Carapicuíba também estão no local.

O UOL tenta contato com os responsáveis pelo supermercado. O espaço segue aberto para manifestação.